«È necessario che la Regione intervenga immediatamente al fine di aderire alla cosiddetta ‘Rottamazione-quinquies’ anche per quanto riguarda i debiti relativi alla tassa automobilistica».

Lo dichiara Francesco De Cicco, capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti (Dpm) in Consiglio regionale, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al presidente della Giunta regionale e all’assessore competente.

«Da tempo si parla della possibilità di consentire ai cittadini calabresi di accedere alla definizione agevolata delle cartelle relative al bollo auto. Sappiamo che esponenti della maggioranza regionale hanno persino depositato una proposta di legge in tal senso. Tuttavia, da quando è stata presentata, la proposta è stata esaminata una sola volta in Commissione e da allora non si è saputo più nulla. Ad oggi non è chiaro quale sia la reale volontà politica della Giunta e della maggioranza su una misura che potrebbe interessare migliaia di contribuenti».

«La normativa nazionale ha previsto la possibilità per Regioni ed enti locali di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, ad oggi, la Regione Calabria non ha ancora assunto alcun provvedimento ufficiale, nonostante il termine ultimo per l’eventuale adesione sia ormai imminente».

Secondo De Cicco, la misura rappresenterebbe un’importante opportunità per famiglie, lavoratori e imprese che intendono regolarizzare la propria posizione fiscale.

«Molti cittadini attendono una risposta concreta. Per questo chiediamo alla Giunta regionale di uscire dall’ambiguità e dire chiaramente ai calabresi cosa intende fare. Non è accettabile che, a pochi giorni dalla scadenza prevista dalla normativa nazionale, regni ancora l’incertezza».

L’interrogazione, presentata con carattere d’urgenza, chiede alla Giunta regionale di chiarire tempestivamente se verranno adottati gli atti necessari per consentire ai cittadini calabresi di beneficiare della misura.

«Quando si parla di tasse e di opportunità per alleggerire il peso economico sulle famiglie, servono decisioni rapide e trasparenti. I calabresi meritano risposte e non silenzi», conclude De Cicco.