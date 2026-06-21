Cena in piazza, musica, arte, laboratori per bambini e il tradizionale bacio di mezzanotte: cittadini e turisti protagonisti di una serata dedicata all'amore e alla promozione del territorio

Una serata all'insegna dell'amore, della cultura e della valorizzazione del territorio ha animato il centro storico di Aiello Calabro in occasione della “Notte Romantica nei Borghi più Belli d'Italia”, l'iniziativa nazionale che coinvolge i comuni insigniti di questo prestigioso riconoscimento.

Per il borgo di Aiello Calabro, recentemente entrato a far parte dell'associazione dei Borghi più Belli d'Italia, l'evento ha rappresentato un'importante occasione per confermare la propria vocazione all'accoglienza e alla promozione delle proprie eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche.

Cuore della manifestazione è stata la Cena Romantica ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito, dove residenti e visitatori hanno condiviso una serata caratterizzata da buon cibo, convivialità e momenti di grande partecipazione.

Fondamentale il contributo dell'Agriturismo La Pineta, che ha curato l'appuntamento gastronomico contribuendo alla piena riuscita dell'iniziativa.

A rendere ancora più speciale l'atmosfera è stata la musica coinvolgente che ha accompagnato l'intera serata, trasformando Piazza Plebiscito in un grande salotto a cielo aperto.

Le melodie e i ritmi proposti hanno saputo coinvolgere il pubblico presente, creando un clima di entusiasmo e allegria che ha contagiato tutti.

Non sono mancati i balli, con tante persone che si sono lasciate trasportare dalla musica, animando la piazza e regalando immagini di autentica condivisione e spensieratezza. Giovani, famiglie e visitatori hanno partecipato con entusiasmo, rendendo la Notte Romantica non solo una celebrazione dell'amore, ma anche una vera festa di comunità.

La serata si è arricchita anche di un importante momento dedicato ai più piccoli, con un laboratorio creativo per bambini a cura dei volontari del Servizio Civile, che hanno contribuito con entusiasmo e impegno a regalare ai più giovani un’esperienza di gioco, creatività e partecipazione.

La giornata aveva preso avvio già dalla tarda mattinata con un'estemporanea di pittura che ha visto protagonisti gli artisti Petrito Bonavita e Rosario Bernardo, autori di opere dedicate al borgo e alla sua identità culturale. Particolarmente apprezzato anche l'angolo fotografico realizzato da Maria Rosaria Chiarello, che ha offerto ai partecipanti la possibilità di immortalare i momenti più significativi della serata in una cornice elegante e romantica.

L'evento ha raggiunto il suo momento più emozionante allo scoccare della mezzanotte, quando il tradizionale bacio degli innamorati, accompagnato dal volo dei palloni e da uno spettacolo pirotecnico, ha illuminato il cielo di Aiello Calabro, regalando ai presenti immagini e sensazioni destinate a rimanere nella memoria.

Grande la partecipazione di cittadini e turisti, che hanno affollato le vie del centro storico contribuendo a creare un'atmosfera unica. Una risposta che conferma il crescente interesse verso Aiello Calabro e il valore del riconoscimento ottenuto come Borgo più Bello d'Italia.

Il Sindaco Luca Lepore Aiello Calabro sta dimostrando che anche i piccoli centri possono essere protagonisti di un percorso di sviluppo fondato sulla qualità, sulla bellezza e sulla valorizzazione delle proprie radici – ha dichiarato il Sindaco –. Come Amministrazione stiamo lavorando per trasformare il prestigioso riconoscimento di Uno dei Borghi più Belli d'Italia in una concreta opportunità di crescita economica, turistica e sociale per l'intera comunità. Eventi come la Notte Romantica rappresentano un tassello importante di questa strategia, perché consentono di promuovere il territorio, sostenere le attività locali e rafforzare il senso di appartenenza della nostra comunità».

La Notte Romantica si è così trasformata non solo in un momento di intrattenimento, ma anche in un'importante occasione di promozione territoriale, rafforzando l'immagine del borgo come luogo capace di coniugare tradizione, cultura e accoglienza.

