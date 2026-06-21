«Continuano senza sosta l’ostruzionismo e i tentativi di rallentare l'attività amministrativa perpetrati dal capogruppo di Futuro (il termine ci ricorda qualcosa di attualità!) nel Consiglio Comunale di Rende. Queste attività risultano fini a sé stesse e utili solo a dimostrare l’esistenza politica dell’attore». Parole di Clelio Gelsomino, capogruppo di Insieme per Rende e rivolte a Marco Ghionna.

«A tal proposito - spiega il consigliere di maggioranza – preme informare che:

I consulenti del Sindaco operano a titolo totalmente gratuito, senza produrre, dunque, alcuna spesa per il Comune. Non sono previsti, pertanto, rimborsi spese o quant’altro. Gli esperti vengono consultati direttamente dal Sindaco sia telefonicamente, sia in appositi incontri individuali e collettivi sui vari dossier di attualità allo studio o all’esame dello stesso Sindaco di Rende. I pareri sono sempre orali per favorire la velocità dell’azione del Sindaco;

Gli esperti vengono consultati direttamente dal Sindaco sia telefonicamente, sia in appositi incontri individuali e collettivi sui vari dossier di attualità allo studio o all’esame dello stesso Sindaco di Rende. I pareri sono sempre orali per favorire la velocità dell’azione del Sindaco; All’esponente di Futuro è stato più volte ribadito che il Gabinetto del Sindaco è a sua completa disposizione, per chiedere chiarimenti e delucidazioni, per visionare atti e tutto ciò che è ritenuto utile per avere un’adeguata informazione sulle attività amministrative. Tanto al fine di impegnare gli uffici a dedicare il tempo disponibile per produrre atti amministrativi, decisioni, determine e proposte di deliberazioni per attuare i programmi dell’Amministrazione e non solo carte a beneficio del gruppo Futuro;

per visionare atti e tutto ciò che è ritenuto utile per avere un’adeguata informazione sulle attività amministrative. Tanto al fine di impegnare gli uffici a dedicare il tempo disponibile per produrre atti amministrativi, decisioni, determine e proposte di deliberazioni per attuare i programmi dell’Amministrazione e non solo carte a beneficio del gruppo Futuro; Conseguentemente a quanto detto, gli uffici impegneranno il proprio tempo prioritariamente a produrre gli atti necessari per attuare i programmi e a servizio del cittadino e nel residuo orario d’ufficio a soddisfare le legittime curiosità dell’esponente di Futuro».

«Considerata l’enorme mole di lavoro messa in campo dall’Amministrazione Comunale, è del tutto naturale registrare qualche ritardo nell’espletare le funzioni informative al servizio di Futuro che non intende utilizzare il Gabinetto del Sindaco messo a disposizione» conclude con ironia la nota di Clelio Gelsomino.