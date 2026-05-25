Battuti alle urne Angelina Barbiero e Salvatore Amoroso. Per Buonvicino si conclude il periodo di commissariamento seguito alle dimissioni dell’allora sindaca Barbiero, che nell’ottobre scorso aveva rassegnato le dimissioni a causa di dissidi interni alla sua squadra di amministratori

Le nuove elezioni a Buonvicino hanno fatto registrare un’affluenza di voto pari al 63,80%, complice anche un avvincente sfida a tre. A spuntarla è stata la compagine di Giuseppe Ciriaco Sionne, alla guida di “Uniti per Buonvicino”, che ha battuto alle urne i concorrenti Angelina Barbiero, capolista di “Continuità e futuro 2.0”, e Salvatore Amoroso, conosciuto come “Il rosso”, leader di “Svolta Popolare”.

Fine del commissariamento

Per Buonvicino, dunque, si conclude il periodo di commissariamento seguito alle dimissioni dell’allora sindaca Angelina Barbiero, la quale nell’ottobre scorso aveva deciso di lasciare la guida del Municipio a causa di alcuni dissidi interni alla sua squadra di amministratori.