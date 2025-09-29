La Calabria registra un tasso di occupazione del 48,5% tra i 20 e i 64 anni, contro una media europea del 75,8%. Un divario netto che, secondo il Partito Democratico Calabria, colloca la regione all’ultimo posto in Europa. «È un dato drammatico – sottolineano i dem – che conferma il totale fallimento del governo regionale guidato da Roberto Occhiuto e del centrodestra».

L’accusa al centrodestra

Il Pd rimarca come «in tutti gli anni di governo, il centrodestra calabrese non abbia mai avviato un Piano straordinario per il lavoro, in particolare per i giovani».

Secondo i democratici, invece, «il centrosinistra lo ha inserito nel programma elettorale, con l’impegno di assumere migliaia di giovani investendo 300 milioni di euro in settori chiave come forestazione, cultura e innovazione, affinché i ragazzi restino in Calabria».

Non mancano le accuse a Roma: «Meloni ignora il problema, fa finta di niente e cerca solo voti. I ministri che vengono in Calabria con inutili passerelle non fanno che rafforzare la narrazione distorta di Occhiuto». Il Pd parla di una regione «ultima per occupazione e prima per disperazione sociale». Per i dem, l’unica svolta possibile è un voto «informato, cosciente e responsabile a favore del Partito Democratico e di Pasquale Tridico».