Fratelli d’Italia Cassano Sybaris apre una nuova fase di rilancio politico e prova a rafforzare il proprio radicamento nel territorio con un incontro programmatico che rilancia il ruolo di Cassano all’Ionio come snodo centrale della Sibaritide. All’appuntamento, svoltosi mercoledì 1 aprile nella sede di Corso Garibaldi, ha preso parte anche Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Calabria.

Secondo quanto riferito nel comunicato del circolo territoriale, l’incontro ha segnato l’avvio di una stagione di rinnovato impegno, con il coinvolgimento di giovani e donne pronti a dare il proprio contributo e con l’obiettivo di aprire il partito alla società civile. La linea indicata è quella di costruire una presenza politica più strutturata, capace di fare da raccordo tra cittadini e livelli istituzionali regionali.

Nel corso dell’iniziativa, Brutto ha sottolineato il peso specifico di Cassano all’Ionio nel contesto provinciale e territoriale, assumendo un impegno politico sulla valorizzazione delle risorse locali. Nel testo diffuso dal circolo si legge: «Cassano possiede risorse uniche che vanno messe a sistema». Da qui il richiamo alle Grotte di Sant’Angelo, al rilancio del comparto termale, al Museo Archeologico della Sibaritide, agli Scavi di Sibari, al mare e al centro storico, indicato come luogo identitario da recuperare anche attraverso la valorizzazione della Basilica Cattedrale e del Museo Diocesano.

La serata è stata anche l’occasione per un riconoscimento politico al lavoro portato avanti da Fratelli d’Italia in Regione. In particolare, il circolo ha espresso apprezzamento per la recente riforma sul diritto allo studio, indicata nel comunicato come una scelta capace di investire concretamente sui giovani calabresi e sul loro futuro. Sul piano istituzionale, Angelo Brutto risulta attualmente alla guida del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.