Quarantenne del posto rinvenuto in una zona agricola tra Cerchiara, Villapiana e Francavilla. Accertamenti dei carabinieri che si sono recati sul posto

Un uomo di circa quarant’anni è stato trovato morto all’interno della sua automobile nella Piana di Cerchiara, area rurale che confina con Villapiana e Francavilla. Il corpo è stato scoperto in una zona di campagna, lontana dai centri abitati. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un residente del posto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un possibile decesso legato a sostanze stupefacenti, ma saranno gli accertamenti a chiarire con precisione quanto accaduto.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cerchiara, con il supporto della compagnia di Cassano allo Ionio. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore dell’uomo e verificando ogni elemento utile per definire le cause della morte. Non si esclude alcuna pista, anche se al momento non emergono segni evidenti di violenza. L’area è stata transennata per consentire i rilievi.