Angelo Gangi sarà l’assessore ai Lavori Pubblici. Il primo cittadino ha mantenuto le deleghe a Manutenzione, Protezione Civile e Personale

A pochi giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco Francesco Serra, prende ufficialmente forma la squadra amministrativa che guiderà Castrolibero nei prossimi anni.

Una giunta costruita, viene sottolineato, attorno a competenze, senso di appartenenza e continuità amministrativa, con l’obiettivo di affrontare fin da subito le principali sfide del territorio.

Il primo tassello della nuova squadra è rappresentato dalla nomina di Raffaella Ricchio a vicesindaco. A lei il sindaco ha affidato le deleghe ai Servizi Sociali, alla Pubblica Istruzione e al Bilancio, settori centrali nell’azione amministrativa del nuovo esecutivo.

Ruolo strategico anche per Angelo Gangi, primo eletto della coalizione, nominato assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, al Contenzioso e alla Cultura.

Ad Emilia Aiello sono state assegnate invece competenze molto ampie che comprendono Urbanistica, Biblioteca, Spettacolo e Tempo Libero, Pari Opportunità, Affari Generali e Attività Produttive.

Nella nuova giunta entra anche Ilio Perri, assessore con deleghe alle Associazioni e ai Comitati di Quartiere, alle Politiche della Famiglia e della Terza Età, al Randagismo, alle Politiche Giovanili, oltre che alla Vigilanza e Sicurezza della Comunità.

Accanto agli assessori, il sindaco Francesco Serra ha inoltre attribuito specifici incarichi di collaborazione ai consiglieri comunali.

Claudio Caputo seguirà le Politiche Socio-Sanitarie, lo Sport e il Benessere; Angela Perrotta si occuperà di Tributi e Servizi Demografici; Maura Zinna avrà deleghe relative al Centro Storico, alla Transizione Digitale ed Ecologica e all’Ambiente; mentre Giuseppe De Bartolo curerà i rapporti con le Istituzioni e con l’ANCI.

Il sindaco ha invece deciso di mantenere direttamente in capo alla propria attività amministrativa alcune deleghe considerate particolarmente sensibili: Manutenzione, Protezione Civile e Personale.

Con la definizione della nuova squadra, l’amministrazione Serra entra ora pienamente nella fase operativa, con l’obiettivo dichiarato di dare risposte concrete alla città e costruire una programmazione amministrativa stabile per i prossimi anni.