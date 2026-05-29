Poste Italiane ricorda anche la scadenza della carta d’identità cartacea: dal 3 agosto non sarà più valida
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Le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento da lunedì 1 giugno in tutti i 228 uffici postali della provincia di Cosenza. Lo comunica Poste Italiane, ricordando ai pensionati anche la possibilità di utilizzare gli ATM Postamat per il prelievo, evitando così di recarsi direttamente allo sportello.
Sempre da lunedì 1 giugno, le somme saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito.
Pensioni di giugno, pagamento da lunedì 1 negli uffici postali
I pensionati che ritireranno l’importo direttamente allo sportello dovranno presentare un documento d’identità valido. In alternativa, sarà possibile delegare una terza persona al prelievo del denaro, secondo le modalità previste.
Chi possiede una carta di debito associata a conti o libretti, oppure una Postepay Evolution, potrà invece prelevare in contanti dagli ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di accedere agli sportelli degli uffici postali.
Carta d’identità cartacea non più valida dal 3 agosto
Poste Italiane ricorda inoltre una scadenza importante per i cittadini. A partire dal 3 agosto 2026, in base a quanto previsto dal regolamento europeo numero 1208 del 12 giugno 2025, la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento.
Chi non possiede un altro documento valido, come patente o passaporto, dovrà quindi dotarsi entro quella data della Carta d’Identità Elettronica, la Cie.
Il richiamo assume particolare rilievo anche per chi si reca periodicamente negli uffici postali per operazioni che richiedono l’identificazione personale.
Polizza gratuita contro i furti dopo il prelievo
Poste Italiane segnala anche che i possessori di carta di debito associata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo.
La copertura vale sia per i prelievi effettuati agli sportelli postali sia per quelli eseguiti dagli ATM Postamat.
Il consiglio ai pensionati per evitare attese
Per ridurre i tempi di attesa, Poste Italiane consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi.