I promotori del progetto politico chiariscono: «La nostra coalizione non è un perimetro chiuso, sono pronti ad accogliere quanti si riconoscano nei valori democratici e vogliano dare il loro contributo»

Nasce un nuovo progetto per Castrolibero: siamo una coalizione civica, democratica, progressista cattolica e liberale a servizio della città per attuare il suo progetto di rinnovamento. È ufficiale: si tratta di una nuova proposta politica pronta a scendere in campo per le prossime elezioni amministrative, una lista civica unitaria che raccoglie l’eredità e l’entusiasmo di energie sane del territorio, unite dalla volontà di offrire un’alternativa solida e di visione per il futuro della nostra comunità. Il percorso, frutto di mesi di ascolto e confronto, ha già raggiunto i suoi pilastri fondamentali: il simbolo è pronto, la lista sarà denominata “Cambia-Menti”, sintesi visiva dei valori di partecipazione e sostenibilità che ci guidano, ed è stata individuata la figura del Candidato Sindaco, Pasquale Villella.

Un profilo capace di fare sintesi tra le diverse anime della coalizione e di parlare direttamente ai bisogni dei cittadini. Siamo pronti. Non partiamo da zero, ma da un’idea chiara di città che mette al centro il bene comune, l’inclusione e l’innovazione. I prossimi passi: programma e aperture. Mentre la struttura della lista è ormai definita, il lavoro prosegue su due binari paralleli: - Affinamento programmatico. I tavoli tecnici stanno ultimando i dettagli del programma elettorale, concentrandosi su soluzioni concrete per inserire temi chiave quali sviluppo economico, ambiente e welfare. - Dialogo per l'ampliamento.

La coalizione non è un blocco chiuso. Siamo attualmente in una fase di valutazione per allargare ulteriormente il perimetro del progetto, accogliendo altri soggetti politici e civici che si riconoscono nei valori democratici e che vogliano contribuire con idee e competenze. Siamo Pronti. La nostra discesa in campo nasce dall’esigenza di restituire centralità alla partecipazione attiva. Nelle prossime settimane verrà organizzata una conferenza stampa ufficiale per presentare il Candidato Sindaco, mostrare il logo della lista e illustrare le prime linee programmatiche. L’appuntamento con il cambiamento è ora, e noi siamo pronti!