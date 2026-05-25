Quaranta voti, quaranta. Tanto è stato la scarto con Ciccio Serra è diventato il nuovo sindaco di Castrolibero. E come avviene nelle migliore occasioni, via con i caroselli per il comune alle porte di Cosenza. La sua lista, “Insieme per Castrolibero”, ha interrotto dopo 25 anni il dominio incontrastato di Orlandino Greco che ha sostenuto la candidata Nicoletta Perrotti.

Per Ciccio Serra decisiva la rottura di inizio aprile, quando ha deciso di staccarsi dal suo vecchio gruppo, “Rinascita Civica” e provare direttamente a cimentarsi con il giudizio delle urne. Scelta che, tra gli altri, con il sostegno dell’avvocato Angelo Gangi, del consigliere regionale Francesco De Cicco e di altre pedine individuate sul territorio (bipartisan, come Maura Zinna del M5S) è risultata vincente.

Intercettato durante i festeggiamenti per le strade di Castrolibero, il nuovo sindaco Ciccio Serra aveva la voce rotta dall’emozione. «Sono sentimenti che non si possono descrivere - ha detto al nostro network nella sua prima uscita da primo cittadino –. Onore e merito anche agli sfidanti, perché fino all'ultimo momento è stata una competizione davvero combattuta: soltanto alla fine abbiamo capito di avercela fatta».

«Quando ho capito di poter vincere? Dalla voce dei cittadini, ascoltando le loro sollecitazioni, le loro insistenze. Adesso - ha detto - iniziamo subito a lavorare, ci sono tantissime cose da fare e ci metteremo subito in moto». Di seguito il video integrale della sua intervista.