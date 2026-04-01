In vista della elezioni amministrative di maggio, il centrosinistra ha individuato in Ernesto Bello il candidato alla carica di sindaco del Comune di Castrovillari. Gli altri nomi sul tavolo erano quelli di Nicola Di Gerio e Pasquale Pace. «Tre figure – si legge nella nota che ufficializza l’investitura – che, nel corso degli anni, hanno dimostrato una visione politica condivisa, lavorando quotidianamente con unità d’intenti per il bene di Castrovillari.

È per questo che la scelta di individuare un unico candidato ha richiesto tempo, confronto e valutazioni approfondite, nella piena consapevolezza che ciascuno dei tre sarebbe stato all’altezza del ruolo. Un percorso partecipato, arricchito anche da un’assemblea aperta al contributo di cittadini e forze politiche, durante la quale sono emerse considerazioni diversificate sulle caratteristiche e sui profili in campo.

Questi ripetuti momenti di dialogo hanno portato, con senso di responsabilità e spirito unitario, alla convergenza sul nome del giovane Ernesto Bello, ritenuto capace di proiettare nel lungo periodo un’azione politica che coniughi rinnovamento e valorizzazione del patrimonio di esperienza rappresentato dagli altri candidati.

Tutte le forze del centrosinistra - PD, Democratici per Castrovillari, Progressisti e Radici per il futuro - sostengono quindi la candidatura di Ernesto Bello, pronte a costruire insieme un grande programma per Castrovillari: una città che guarda al futuro con ambizione, mantenendo salde le proprie radici nella tradizione e nelle competenze di chi accompagnerà questo percorso»