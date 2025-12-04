La corsa a Sindaco di Castrovillari si apre con l’associazione civica . Presentatosi il 3 dicembre, il movimento ha catalizzato grande partecipazione. L’obbiettivo punta a riportare entusiasmo e si dichiara aperto al dialogo e alla raccolta di idee, superando i conflitti e i blocchi politici tradizionali

Con l'arrivo della prossima primavera, l'atmosfera politica nella città di Castrovillari si fa più elettrica in vista delle imminenti elezioni comunali. Il clima di attesa è stato improvvisamente interrotto e vivacizzato da un annuncio che ha catturato l'attenzione generale, l'ingresso, cioè, in campo di Luca Donadio, un nome ben conosciuto e stimato all'interno della comunità professionale cittadina. In una mossa che ha spiazzato gli schemi della politica locale, Donadio si è presentato ufficialmente come candidato a sindaco, rompendo con le tradizionali affiliazioni di partito e lanciando una forza nuova: la lista civica “Civicamente”. Il movimento si propone come una novità assoluta, un punto di rottura rispetto alle dinamiche del passato.

L'evento di presentazione del candidato e della sua piattaforma si è tenuto nell’aula consiliare del comune, un luogo di grande risonanza istituzionale. L'appuntamento di mercoledì 3 dicembre si è trasformato in un successo di partecipazione, con una vasta e calorosa presenza di cittadini. La folla che ha riempito l'aula ha fornito il primo segnale tangibile di un rinnovato, e forse inatteso, interesse della popolazione verso le sorti amministrative della propria città. Il manifesto di "Civicamente", come chiaramente articolato da Donadio, è fondato su un approccio profondamente inclusivo, costruttivo e non conflittuale. Il movimento ha voluto prendere subito le distanze dalle logiche della mera contrapposizione politica, dichiarando apertamente di non porsi in lotta frontale con gli avversari, ma di voler essere un catalizzatore di energie e idee. Si tratta di un'entità aperta a 360 gradi alla cittadinanza, con l'obiettivo esplicito di superare i tradizionali blocchi ideologici e i veti incrociati che spesso frenano il progresso locale.

La missione principale di Luca Donadio e della sua lista è duplice, iniziando a raccogliere le diverse sensibilità, i progetti e le migliori competenze presenti nel variegato tessuto sociale ed economico di Castrovillari, continuando, in secondo luogo, a puntare in modo convinto a riportare un autentico entusiasmo politico e una partecipazione attiva e costruttiva tra i cittadini. L'azione di "Civicamente" si configura, quindi, non come un semplice esercizio di potere, ma soprattutto come un costante atto di ascolto profondo e un invito al dialogo mirato a coprogettare il futuro della città.