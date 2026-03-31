«Le ultime indiscrezioni sulle trattative nel centrodestra confermano un dato ormai evidente: la coalizione vive una fase di confusione che rischia di produrre scelte improvvisate e lontane dalla propria identità politica».

Lo sottolinea Libertà è Democrazia, forza moderata e liberale radicata nei valori della Dottrina Sociale della Chiesa, che «non accetterà operazioni di riposizionamento costruite a tavolino. La credibilità non si compra e non si prende in prestito - aggiunge - si costruisce nel tempo, con la militanza, con il lavoro sul territorio, con la coerenza. Il centrodestra castrovillarese dispone di professionisti e amministratori capaci.

Non c’è alcun bisogno di ricorrere a figure provenienti da altri schieramenti, soprattutto quando queste hanno già rappresentato per anni un’area politica opposta. Castrovillari merita una guida autorevole, non soluzioni di emergenza'.

Per noi vale un principio semplice: chi vuole guidare una comunità deve prima averla servita - prosegue - la lealtà e l’appartenenza non sono optional, ma la base di ogni progetto politico serio. Se qualcuno immagina di poter forzare la mano o di imporre percorsi che snaturano la coalizione, il Partito Libertà è Democrazia è pronta a scendere in campo con una propria lista e un proprio candidato. Offriremo ai cittadini una proposta solida, credibile e capace di riportare Castrovillari al ruolo di città guida dell’intero territorio del Pollino. La Coalizione di Centro Destra ne deve prendere atto».