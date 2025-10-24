Rosario Branda, ex direttore di Confindustria Cosenza è uno dei profili che Franz Caruso starebbe vagliando per la sua giunta. Profilo di livello, ha lasciato l’incarico dopo oltre trent’anni per raggiunti limiti d’età. Il suo identikit è al vaglio del primo cittadino che rimodulerà la propria squadra di governo al netto di ciò che le elezioni regionali hanno lasciato in eredita in termini di scorie e di mutazioni politiche.

Come noto, per fare un esempio, Massimiliano Battaglia e Veronica Buffone appartengono al Movimento 5 Stelle che nel 2021 si accordò con il sindaco per una sola poltrona. Quella della titolare del Welfare nello specifico, mentre il medico specializzato in Urologia fu premiato per il risultato ottenuto nella lista “Franz Caruso Sindaco”. Da colmare c’è anche la casella relativa all’assessore al Bilancio, vuota da quando a settembre 2023 Francesco Giordano rassegnò le dimissioni.

Altra situazione da tenere in considerazione è l’orientamento che esprimerà il circolo cittadino del Partito Democratico che già ad aprile scorso espresse pubblicamente rimostranze per l’operato dell’amministrazione riguardo alle Politiche sociali e ai Trasporti. In quest’ultimo caso il bersaglio era l’assessore Damiano Covelli che nel mentre è diventato fedelissimo di Caruso. Fatto sta che proprio oggi si terrà una direzione da cui potrebbe emergere un documento politico.

Da ciò che trapela da Palazzo dei Bruzi, inoltre, pare che possa farsi largo l’ipotesi che le future nomine riguarderanno tutte figure non presenti in consiglio. Compresa quella che spetta a Francesco De Cicco una volta che la sua elezione in Regione comporterà la decadenza dalla giunta del Comune di Cosenza. In questo ragionamento, pertanto, trova spazio la valutazione su Rosario Branda, il cui apprezzamento non è in discussione.