Dal palazzo di città di Corigliano Rossano iniziano a filtrare voci insistenti su possibili dimissioni del dirigente del settore urbanistica e commercio, Claudio Carravetta. Al momento non ci sono conferme ufficiali né comunicazioni formali da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo quanto trapela negli ambienti interni al municipio, la decisione sarebbe stata assunta in queste ora, ma restano sconosciuti i motivi che avrebbero spinto il dirigente a valutare un passo indietro. Carravetta ricopre un ruolo di primo piano all’interno dell’ente. Con decreto sindacale del 30 settembre 2025, infatti, il primo cittadino Flavio Stasi aveva disposto la proroga dell’incarico dirigenziale fino al 30 giugno 2026.

Nel provvedimento si legge: «di prorogare, fino al 30/06/2026, senza soluzione di continuità con il precedente incarico» il ruolo affidato all’ingegnere, confermandolo alla guida del Settore 9 “Urbanistica e Commercio” e, contemporaneamente, anche alla dirigenza ad interim del Settore 8 “Patrimonio» . Una scelta motivata, come riportato nello stesso atto, dalla necessità «di assicurare continuità amministrativa agli atti» e garantire il funzionamento dei settori strategici del Comune.

Proprio alla luce di questa proroga recente, le voci di dimissioni stanno alimentando interrogativi negli ambienti politici e amministrativi locali. Al momento, però, il quadro resta incerto e privo di elementi ufficiali. Si attendono eventuali sviluppi o comunicazioni da parte del Comune per chiarire la situazione.