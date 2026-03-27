Nei prossimi giorni il presidente Giuseppe Mazzuca convocherà una conferenza dei capigruppo per discutere tutti gli aspetti organizzativi: la data proposta è quella dell’otto aprile

Il Presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca informa che, nei prossimi giorni, sarà convocata una Conferenza dei Capigruppo al fine di condividere e definire le determinazioni relative alla convocazione di un Consiglio Comunale aperto.

Nel corso della riunione verrà proposta la data di mercoledì 8 Aprile per lo svolgimento della seduta, che sarà dedicata alla discussione della situazione riguardante il Cosenza Calcio, tema di rilevante interesse per la comunità cittadina.

L’iniziativa è finalizzata a favorire un momento di confronto ampio e partecipato, aperto ai contributi delle istituzioni, delle realtà associative e della cittadinanza. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli sviluppi organizzativi.