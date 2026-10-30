Per il sindaco non risponde a verità che gli assessori siano pagati per non fare nulla: «Accuse strumentali e infondate, la giunta continuerà a riunirsi e a deliberare regolarmente»

«Ritengo doveroso fare chiarezza, a beneficio dell’opinione pubblica e soprattutto dei miei concittadini, circa la decisione di revocare tutte le deleghe assessorili, confermando contestualmente gli assessori in carica. Si tratta di una scelta squisitamente politica, di forte responsabilità, che non intacca in alcun modo il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente».

È quanto afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: «Gli assessori, ai quali ho confermato la mia fiducia, restano pienamente in carica: la Giunta continuerà a riunirsi e a deliberare regolarmente. Le proposte di delibera saranno portate all'esame dell'esecutivo direttamente dal Sindaco, mentre gli assessori garantiranno la loro partecipazione all'attività collegiale.

Non esiste, dunque, alcun vuoto amministrativo, né tantomeno alcun blocco delle attività. Ho assunto questa decisione strategica, che ripeto è prettamente politica, con il senso di responsabilità istituzionale che ha sempre contraddistinto il mio mandato, mettendo sempre al primo posto la tutela della comunità e dell'Ente a qualsiasi altra logica. Ma la responsabilità non può essere a senso unico: da oggi deve essere condivisa, con pari serietà, da tutte le forze politiche della maggioranza.

Abbiamo un obiettivo preciso e non negoziabile: arrivare alla fine del mandato portando a compimento le tante opere in cantiere e consegnando alla città i risultati tangibili di un lavoro straordinario. Non consentirò a nessuno che dinamiche politiche contingenti o ambiziosi personalismi compromettano il percorso di crescita avviato per Cosenza. Al contrario, questa esigenza di netta chiarezza deve servire a rilanciare l'iniziativa politica, definendo prospettive e responsabilità precise anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il tutto nel rispetto rigoroso dei valori che hanno sempre permeato il mio mandato di Sindaco: trasparenza, legalità, solidarietà e dignità.

Ai cittadini dico, pertanto, di stare assolutamente tranquilli perché l'Amministrazione è forte, coesa e continua a lavorare con totale determinazione. Sorprende, invece, che proprio chi ha ricoperto responsabilità pubbliche, recenti o passate, si avventuri in dichiarazioni che denotano una conoscenza quanto meno approssimativa delle regole degli enti locali, parlando strumentalmente di assessori pagati per non fare nulla o di macchina comunale paralizzata.

Sono affermazioni false, destituite di ogni fondamento, lanciate solo per alimentare una sterile preoccupazione. La cultura amministrativa è una cosa seria, così come lo è il rispetto delle istituzioni. A Palazzo dei Bruzi non mancano né l'una né l'altro. Ci sono competenze, c'è esperienza e, soprattutto, c'è un Sindaco che si assume fino in fondo, e in prima persona, l'onere delle proprie decisioni. La politica faccia la propria parte con lealtà - conclude Franz Caruso - Io continuerò a fare la mia, con assoluta fermezza, fino all'ultimo giorno, nell'esclusivo interesse di Cosenza e dei cosentini».