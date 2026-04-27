Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Cosenza. La seduta, convocata dal presidente Giuseppe Mazzuca, è in programma mercoledì 29 aprile alle ore 15 nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Saranno sette i punti all’ordine del giorno, con temi che toccano parcheggi, trasporto pubblico locale, sanità, urbanistica e decoro urbano.

La riunione si annuncia particolarmente densa, sia per il numero delle pratiche in discussione sia per il peso dei provvedimenti chiamati al vaglio del civico consesso. In caso di mancanza del numero legale o di rinvio, l’eventuale seconda convocazione è già fissata per giovedì 30 aprile alle ore 16.

Parcheggi e project financing tra i temi principali

Ad aprire i lavori sarà la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 36/2023, per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada, le cosiddette strisce blu, e dei parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale.

Si tratta di uno dei punti più rilevanti della seduta, perché riguarda un servizio strategico nella gestione della mobilità urbana e dell’organizzazione degli spazi di sosta in città.

Trasporto pubblico locale nell’area urbana

All’ordine del giorno figura anche la variazione dell’articolo 8 della Convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, per la gestione associata delle funzioni tecniche e amministrative e dei servizi in materia di trasporto pubblico locale.

Il provvedimento interessa l’ambito territoriale dell’area urbana che coinvolge le amministrazioni di Cosenza, Rende e Castrolibero, attraverso l’istituzione di un ufficio comune.

In aula anche il bunker per radioterapia al Mariano Santo

Tra i punti di maggiore impatto c’è poi la proposta di adozione della variante al vigente strumento urbanistico generale per la realizzazione di una nuova struttura, un bunker per radioterapia, e per la posa in opera di un nuovo acceleratore lineare presso il presidio ospedaliero Mariano Santo di Cosenza.

La pratica viene richiamata ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa urbanistica regionale e rappresenta uno dei passaggi più significativi della seduta, perché intreccia il tema urbanistico con quello della sanità e del potenziamento tecnologico dell’offerta ospedaliera cittadina.

Urbanistica: Sant’Antonio dell’Orto e Muoio

Il Consiglio sarà inoltre chiamato ad approvare il progetto per la realizzazione di un edificio commerciale in area regolamentata dal Piano particolareggiato Sant’Antonio dell’Orto.

A questo si aggiunge un altro provvedimento urbanistico, relativo all’approvazione del progetto per la realizzazione di edifici residenziali in area regolamentata dal Piano particolareggiato Muoio, in variante al progetto già approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 9 ottobre 2024.

Sono due punti che confermano il peso che i temi urbanistici avranno nella seduta del 29 aprile.

Asp e decoro urbano chiudono l’ordine del giorno

Gli ultimi due argomenti iscritti all’ordine del giorno riguardano l’approvazione di una deroga per la riqualificazione della sede legale dell’Asp di Cosenza, ai sensi dell’articolo 14 del DPR 380/2001, e la gestione del Servizio Integrato di Decoro Urbano.