Il consigliere regionale della Calabria, Francesco De Cicco, anche nella sua veste di assessore alla Manutenzione del Comune di Cosenza, oggi alle ore 12 si recherà negli uffici della Sorical per affrontare direttamente il problema della grave carenza idrica che da giorni colpisce la città e gran parte della provincia di Cosenza.

Sui suoi canali social, De Cicco ha pubblicato un video che mostra una copiosa perdita d’acqua tra le colline di Montalto Uffugo, dove un getto zampilla verso il cielo dalle condotte danneggiate. «Da sette giorni l’acqua scorre a fiumi, sprecata nel silenzio generale, mentre a Cosenza e in tutta la provincia la gente resta senz’acqua – ha scritto De Cicco nel post –. Un bene primario buttato via per colpa dell’incapacità della Sorical e della Regione Calabria, che continuano a ignorare la situazione. È una mancanza di rispetto verso i cittadini e verso il nostro territorio».

Intanto, proprio ieri, la Sorical ha comunicato che, a causa degli alti consumi registrati, dalle ore 17 di ieri fino alle 5:30 di questa mattina è stata chiusa la diramazione idrica di Castrolibero, con conseguenti disservizi per le utenze di Castelvenere, via delle Querce, via Pitagora, parte di largo degli Aquiloni, via Leonardo Da Vinci e quartiere Evergreen.

Un quadro che conferma la gravità della situazione e che, nelle prossime ore, sarà oggetto dell’incontro di De Cicco con i vertici della società. L’obiettivo è individuare soluzioni immediate per ripristinare la distribuzione idrica e porre fine a un disagio che, ormai, interessa migliaia di cittadini.