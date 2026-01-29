Domani venerdì 30 gennaio, alle ore 11,30 il Sindaco Franz Caruso renderà nota, in una conferenza stampa convocata nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la rimodulazione della Giunta comunale. Nel corso dell’incontro con i giornalisti saranno comunicate le deleghe attribuite ai singoli Assessori. Non fanno più parte della giunta di Cosenza Pina Incarnato e Massimiliano Battaglia. Oggi pomeriggio Francesco De Cicco rassegnerà le dimissioni.

Confermate tutte le nostre anticipazioni. Maria Locanto resterà vicesindaca: perde la delega all’Ambiente in cambio di quella degli Affari Generali. A Damiano Covelli confermate le deleghe, tra le altre, ai Lavori Pubblici e ai Trasporti. Maria Teresa De Marco continuerà ad occuparsi di Salute così come Veronica Buffone Welfare. A Pasquale Sconosciuto passa la Manutenzione, mentre a Gianluca Orrico vanno Verde Pubblico, Decoro e Quartieri e Frazioni. L’ex direttore di Confidustria Cosenza Rosario Branda si occuperà di Attività Produttive, Valentina Varchera di Ambiente e Raffaele Fuorivia delle società comunali partecuipate. Il sindaco tratterà per sé Urbanistica, Polizia Municipale e Tributi.