«I prossimi sabato 11 e domenica 12 aprile, realtà sociali e movimenti attivi nel Mezzogiorno si incontreranno a Cosenza per due giornate di riflessione e confronto sulla situazione politica e sociale del Sud e sul rilancio dell’opposizione politica. Dalla Sicilia a Roma, saranno in tante e tanti a prendere parte all’iniziativa promossa da La Base, con l’obiettivo di connettere le numerose lotte e battaglie sociali portate avanti nei territori e di elaborare insieme un’idea alternativa di Sud rispetto a quella imposta dal governo guidato da Giorgia Meloni e da quelli che lo hanno preceduto, di ogni colore politico, insieme alle fallimentari classi dirigenti locali.

Un modello che continua a condannare questa terra all’emigrazione forzata, alla povertà e, come dimostrano i recenti eventi, a subire sempre più duramente gli effetti della crisi climatica. Di fronte all’incapacità di chi amministra i nostri territori, diventa sempre più necessario rafforzare l’azione politica di opposizione e costruire un’alternativa reale a questo stato di cose, capace di rispondere ai bisogni di chi vive al Sud e di chi è andato via e vorrebbe tornare. Il confronto si articolerà in due momenti: Sabato 11 aprile, ore 17:00, presso La Base (via Macallè 17), si terrà un primo dibattito pubblico su emergenza climatica e disuguaglianze, anche alla luce di quanto accaduto negli scorsi mesi, da Niscemi fino al territorio cosentino.

Parteciperanno studiosi, attivisti e cittadini. Domenica 12 aprile, dalle ore 10:00, presso il Centro Sociale Rialzo (area ex officine ferroviarie tra viale Parco e via Popilia), si svolgerà un’assemblea tra le realtà politiche e sociali per rilanciare un’idea alternativa di Sud: un Sud in cui sia possibile vivere dignitosamente e costruire un futuro di riscatto collettivo. Invitiamo tutte e tutti a partecipare e a contribuire a questo importante momento di confronto che vedrà protagonista la città di Cosenza».