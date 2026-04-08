Il giovane di origini egiziane ha trovato un contatto utile all’interno della borsa e ha telefonato al legittimo proprietario. Gli operatori del SAI: «La dignità e la correttezza non dipendono da dove si nasce, ma da chi si sceglie di essere»

Un gesto di straordinaria onestà arriva da un ragazzo di 13 anni, ospite del SAI della Provincia di Cosenza e residente con la sua famiglia a Rende. Un giovane di origine egiziana che, con un atto semplice ma profondamente significativo, ha ricordato a tutti cosa significhi davvero senso civico. Durante una passeggiata, il ragazzo ha trovato una borsa contenente una somma considerevole di denaro, documenti personali, carte bancarie e password appuntate sopra.

Senza esitazioni e con il supporto della sua famiglia, ha cercato un contatto utile all’interno dello zaino, ha trovato un numero di telefono e ha chiamato subito il proprietario. Poco dopo, ha restituito la borsa con tutto il suo contenuto, senza che mancasse nulla. Un gesto limpido, spontaneo, che vale più di mille parole. Il proprietario, profondamente colpito, ha espresso una sincera gratitudine.

Ma il valore di questo episodio va ben oltre la riconoscenza individuale, è un invito a guardare oltre i pregiudizi. Un ragazzo di tredici anni ci ricorda che la realtà è fatta di storie diverse, di valori, di scelte quotidiane che smentiscono gli stereotipi.

L’integrità non ha passaporto, non ha confini, non ha età. Gli operatori del SAI, che ogni giorno lavorano nell’accoglienza e nell’integrazione, hanno accolto questo gesto con emozione e rispetto, come testimoni di un percorso in cui si offre sostegno, certo, ma si impara anche molto dalle persone che si accolgono, dalle loro storie, dalla loro resilienza, dalla loro capacità di portare con sé valori solidi anche in contesti difficili. Il gesto di questo ragazzo è una lezione silenziosa ma potente. Una storia semplice, che però illumina ciò che spesso dimentichiamo, la dignità e la correttezza non dipendono da dove si nasce, ma da chi si sceglie di essere. Un episodio che merita di essere raccontato, perché ricorda che l’onestà è un ponte che unisce, non una barriera che divide.