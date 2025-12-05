Il Comune di Cosenza annulla con una delibera di giunta un affidamento alla società Arcadia srl di circa 140mila euro iva inclusa. Si trattava di un servizio per la realizzazione di una strategia di comunicazione integrata della città finita al centro di pesanti polemiche. La questione di recente è stata molto discussa, a partire da una nota al vetriolo partorita dalla minoranza di centrodestra a fine settembre, a poco più di una settimana dalle Regionali.

Lo stanziamento iniziale era di circa 170mila euro, spesa che fu ritenuta dall’opposizione «assai importante per le casse comunali, destinata a un servizio che appare più funzionale alla promozione personale del Sindaco e della Giunta che alle reali necessità dell’Amministrazione cittadina». La cifra era stata precedentemente rimodulata il 22 settembre a circa 140mila euro, fino alla decisione presa ieri mattina dalla squadra di governo di Franz Caruso.

Le motivazioni del passo indietrosu Arcadia Srl

A seguito della rivalutazione degli interessi pubblici coinvolti in merito all’affidamento ad Arcadia Srl, il Comune di Cosenza ha rilevato una serie di elementi che hanno indotto al ripensamento rispetto alle statuizioni sopra descritte. La prima riguarda le attività inerenti il monitoraggio delle azioni di comunicazione e la realizzazione di nuove azioni in materia. Queste sarebbero state realizzate solo nella parte terminale del mandato sindacale, occupando, sostanzialmente, l'ultima parte del quinquennio della consiliatura.

Di conseguenza, l'importo delle spese da sostenersi, «sebbene proporzionate alle molteplici e qualificate attività da rendersi», avrebbe inciso in modo rilevante sul capitolo di bilancio in questione, destinato a un insieme più complessivo di attività, che ne sarebbero state pregiudicate, seppure in parte. Inoltre Palazzo dei Bruzi ha evidenziato che l’Ente è in una fase di acquisizione di nuove risorse umane, che andranno sensibilmente ad ampliare in numero e competenze la dotazione organica del Comune, andando a integrare le professionalità già disponibili, rendendo meno necessario ricorrere all'esternalizzazione di servizi.

Infine, ci si è resi conto che sebbene l’esigenza di implementare la strategia di comunicazione resti sempre attuale, dovrà essere ripensata. L’idea è di farlo con approccio a soluzioni differenti rispetto a quelle proposte, in particolare con riferimento alla tipologia dei servizi valutati come utili in rapporto al tempo residuo dell’attuale amministrazione.

Il Comune di Cosenza ha fatto inoltre sapere che il privato interessato, Arcadia Srl, non risulta ancora contrattualizzato né risulta coinvolto in una procedura di consultazione formale, tramite l'apertura di un procedimento di approvvigionamento digitale, obbligatorio per il caso di specie, sulla piattaforma adottata dall'Amministrazione, il portale “Traspare”, tanto da non ritenere che, allo stato del procedimento si sia maturato un danno verso terzi o una qualunque forma di pregiudizio.