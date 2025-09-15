D’Ippolito, Spadafora e Lucanto: «Abbiamo dato voto favorevole in Consiglio comunale, ma nessuna comunicazione è arrivata da Amaco: la scadenza è il 30 settembre»

Un cartello affisso all’ingresso e un preavviso di soli venti giorni: così gli abitanti della zona di via Aldo Moro a Cosenza hanno appreso che il parcheggio automatizzato sarebbe stato chiuso a partire dal prossimo 30 settembre. Una comunicazione che ha lasciato sgomenti i residenti, molti dei quali in possesso di abbonamenti già pagati validi fino a dicembre 2025 e oltre.

Da qui, la decisione dai parte dei residenti di inviare una lettera di protesta al sindaco di Cosenza, al In una lettera indirizzata al sindaco di Cosenza, al prefetto e al commissario delle procedure concorsuali dell’Amaco S. p. A e all'assessore di Palazzo dei Bruzi Francesco De Cicco che si è subito fatto portatore delle loro istanze presso l'amministrazione comunale al fine di scongiurare la chiusura e salvaguardare un servizio ritenuto essenziale per l’intero quartiere e per la mobilità cittadina Tutto questo succedeva i primissimi giorni di settembre.

La scorsa settimana, poi, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, durante la seduta del Consiglio comunale, aveva annunciato di aver avviato al procedura con il curatore fallimentare Amaco e il project financing di SABA per garantire continuità e nuova gestione del parcheggio di via Aldo Moro. «Mi auguro possa essere positiva, perché la struttura è fondamentale per il sistema della sosta cittadina, considerata la carenza di aree di parcheggio», queste le parole del primo cittadino. In occasione della stessa seduta del Consiglio comunale, l'opposizione di centrodestra aveva presentato sull'argomento una mozione con la richiesta di avere certezze in merito al futuro del parcheggio di via Aldo Moro.

I consiglieri di opposizione appartenenti al gruppo di Fratelli d’Italia tornano oggi sulla vicenda con una nota: « «Abbiamo accolto con favore le dichiarazioni del Sindaco, che vanno nella direzione da noi tracciata, ma ad oggi nessun comunicato ufficiale è arrivato da parte di Amaco, pertanto, visti i tempi ristretti è necessario risolvere tempestivamente la questione. Riteniamo che con il voto unanime in Consiglio Comunale, la massima assise si sia espressa con chiarezza e, pertanto, si dovrebbe venire in tempi brevi ad una soluzione nella direzione auspicata, ma è quanto meno doveroso, da parte nostra, sottolineare che ancora tutto tace, ed è invece ed è invece necessario far chiarezza in tempi brevi e non limitarsi agli annunci». La nota è firmata da Giuseppe d’Ippolito, Francesco Spadafora e Ivana Lucanto.