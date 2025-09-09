Il sindaco annuncia l’avvio della procedura con il curatore fallimentare AMACO e il project financing di SABA per garantire continuità e nuova gestione

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha fornito aggiornamenti sul futuro del parcheggio di via Aldo Moro, chiuso dopo la cessazione del servizio da parte di AMACO.

«Non appena l’azienda ha comunicato l’interruzione – ha spiegato Caruso – ho inviato una comunicazione formale al curatore fallimentare Ferdinando Caldiero, chiedendo che fosse presentata istanza agli organi della procedura di liquidazione per consentire la prosecuzione temporanea dell’attività».

L’attesa della decisione

Il primo cittadino ha chiarito che il curatore ha accolto la richiesta, ma resta da attendere la decisione degli organi giudiziari: «Mi auguro possa essere positiva, perché la struttura è fondamentale per il sistema della sosta cittadina, considerata la carenza di aree di parcheggio».

Project financing con SABA

Caruso ha inoltre annunciato che parallelamente è in corso l’iter di valutazione di un project financing presentato da SABA, società che già gestisce altri stalli della città: «In questo modo sarà definitivamente risolta non solo la questione di via Aldo Moro, ma quella di tutti gli altri parcheggi cittadini».