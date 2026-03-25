Gaetana Corato è ufficialmente entrata in Consiglio comunale a Cosenza. Ha preso il posto di Roberto Sacco, sospeso momentaneamente dalla Prefettura a causa della vicenda giudiziaria in cui è implicato. Via libera, all’unanimità, da parte del pubblico consesso bruzio alla surroga. «Spero di intraprendere questo percorso nella maniera più umile e professionale possibile, così come di rivestire questo ruolo con onore» le sue prime parole seguite da un applauso bipartisan.

Ha ricevuto gli auguri da parte di Michelangelo Spataro a nome della minoranza e del presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca. Entrambi hanno speso più di una parola anche per Roberto Sacco, a cui hanno augurato di risolvere al più presto le problematiche che lo tengono lontano dall’aula, dicendosi certi che la giustizia farà il proprio corso.

«Faccio il mio in bocca a lupo a Gaetana Corato e sono certo che vivrà questa esperienza con lo stesso dinamismo ed entusiasmo che ha messo nella campagna elettorale - ha aggiunto il primo cittadino -. Per pochi voti non è stata eletta, ma insieme ad Alessandro Rendace oggi porta la forza della gioventù all’interno dell’assise».

Nel corso del Consiglio Alessandra Bresciani è tornata in "Franz Caruso Sindaco”, confermata infine l’indiscrezione di ieri: Francesco Turco e Chiara Penna hanno composto il gruppo consiliare “Cosenza Progressista”.