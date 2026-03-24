La neo consigliera prenderà il posto di Roberto Sacco e confluirà in “Franz Caruso Sindaco”. Il nuovo gruppo di maggioranza sarà formato da Francesco Turco e Chiara Penna

Si riunirà domani pomeriggio il Consiglio comunale di Cosenza con una serie di novità interessanti per quanto concerne la geografia dell’assise. All’ordine del giorno, infatti, vi è la presa d’atto della composizione dei gruppi consiliari. Come noto, scomparirà quello “Democrazia e partecipazione” perché Francesco Graziadio, Gianfranco Tinto e Aldo Trecroci sono tornati nel Pd. Il primo ne è anche diventato capogruppo dopo il passo indietro di Francesco Alimena.

Nasce inoltre Cosenza Progressista che sarà composto da Francesco Turco, nelle vesti di capogruppo, e da Chiara Penna. I due si staccano, ma solo nominalmente, da Franz Caruso Sindaco così da dar vita ad un gruppo autonomo nell’alveo della maggioranza. Per gli eletti nella lista riconducibile direttamente al primo cittadino, non ci saranno variazioni di numero perché già qualche settimana fa aveva fatto il suo esordio nel pubblico consesso Alessandro Rendace beneficiando dell’ingresso in giunta di Raffaele Fuorivia.

Da domani si accomoderà tra gli scranni della maggioranza anche Gaetana Corato, seconda dei non eletti alle amministrative del 2021. Sfrutterà la presa d’atto della sospensione del vicepresidente del consiglio comunale Roberto Sacco e darà manforte alla squadra che sostiene l’azione amministrativa di Franz Caruso.

Gli altri punti all’ordine del giorno nel Consiglio comunale di Cosenza

Il Consiglio comunale di Cosenza di domani sarà comunque ricco e interessante. Il menù prevede la discussione sulla “Gestione del servizio integrato del Decoro Urbano” che era stata presentata dai consiglieri di minoranza, primo firmatario il consigliere Michelangelo Spataro. Si disquisirà anche della gestione dello stadio comunale, dell’appalto e dei servizi connessi che tanto stanno a cuore ai tifosi del Cosenza Calcio, in aperta contestazione con il presidente Eugenio Guarascio.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada (strisce blu). In discussione anche due mozioni aventi ad oggetto la rottamazione dei tributi comunali e presentate nel Consiglio del 24 febbraio scorso, primo firmatario il consigliere Giuseppe d'Ippolito; l’approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, finalizzato alla promozione della pace fiscale; il riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio; l’approvazione del regolamento per l'erogazione di buoni spesa e di contributi economici.

Agli ultimi due punti figurano: l’approvazione dello schema dell’atto di transazione e dello schema di contratto e l’autorizzazione alla variazione di bilancio relative all’attivazione della procedura di contratto di locazione con opzione d’acquisto (rent to buy) con la società Immobiliare Montesanto 25 Srl, e la relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa.