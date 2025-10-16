Nuovo importante risultato per il Comune di Crosia, che si aggiudica un finanziamento di 150mila euro destinato a interventi infrastrutturali per l’agricoltura e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali. Il contributo rientra nel Programma Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, uno degli strumenti più rilevanti per la modernizzazione e la sostenibilità del comparto primario in Calabria.

Una notizia accolta con entusiasmo dall’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Teresa Aiello, che continua a puntare sulla progettazione come leva per lo sviluppo locale.

«Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo finanziamento – ha dichiarato la sindaca Maria Teresa Aiello – perché rappresenta un’opportunità concreta per sostenere la nostra agricoltura e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali di Crosia. Continuiamo a lavorare con impegno e visione per attrarre risorse e valorizzare il nostro territorio». L’intervento conferma la strategia dell’Amministrazione di promuovere una crescita equilibrata tra costa e collina, rafforzando la rete agricola e infrastrutturale del territorio comunale. Soddisfazione anche da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Pedace, che ha evidenziato il carattere operativo e concreto del progetto: «Il finanziamento sarà impiegato per il miglioramento della viabilità agricola nelle aree periferiche, in particolare nelle località Fiumarella, Strada Cuppo e Casino della Vota. Puntiamo a offrire nuove opportunità alle imprese e ai cittadini, creando le condizioni per una crescita socioeconomica sostenibile nelle zone meno urbanizzate del Comune». Pedace ha inoltre sottolineato come il risultato sia il frutto di una pianificazione accurata e condivisa con i residenti e le realtà produttive locali.