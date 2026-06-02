L’assessore risponde al leader del centrodestra in Consiglio comunale: «Un progetto di questo tipo, realizzato da un Ente pubblico, è un motore di sviluppo locale, con particolare attenzione al disagio sociale delle famiglie bisognose e al servizio dei cittadini»

«Rispondiamo solo a beneficio dei cittadini di Rende. Le cattiverie di personaggi in cerca di autore che sentono il bisogno di dimostrare la propria esistenza politica, ci impongono di smontare fantasie e falsità, in nome della serietà e della responsabilità amministrativa e politica che ci contraddistinguono». Lo scrive in una nota Andrea Cuzzocrea, assessore del Comune di Rende che domenica è finito nel mirino di Marco Ghionna, capogruppo di Futura e leader dell’opposizione consiliare.

«L’iniziativa di Comunità Energetica che il Comune di Rende porta avanti in qualità di soggetto promotore, è per sua natura un investimento a elevato impatto sociale: l’energia rinnovabile condivisa diventa strumento di partecipazione democratica capace di coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale e consente di abbattere i costi per le famiglie in questa fase storica, in cui la povertà energetica aumenta. Un progetto di questo tipo, realizzato da un Ente pubblico, è un motore di sviluppo locale, con particolare attenzione al disagio sociale delle famiglie bisognose e al servizio dei cittadini, delle Associazioni, delle Parrocchie, delle iniziative commerciali-imprenditoriali del territorio e dello stesso Comune».

«Allo stato attuale – aggiunge l’assessore Cuzzocrea - il lavoro preparatorio per la Comunità Energetica è stato eseguito interamente dall’Energy Manager. Non è stato affidato alcun incarico esterno, contrariamente alle invenzioni di chi cerca a ogni costo di mettersi in evidenza. L’Amministrazione comunale in carica pone in essere numerose e qualificate iniziative a carattere sociale, economico e ambientale: abbiamo ricevuto un mandato chiaro dalla comunità rendese e lavoriamo accogliendo con favore anche l’opinione dei Consiglieri di opposizione propositivi e costruttivi. Infatti, siamo consapevoli che il voto contrario, quando proviene da individui politicamente distruttivi e incompetenti, confermare solo la valenza positiva dell’iniziativa proposta».

«A chi cerca disperatamente visibilità sui media, ribadiamo che l’azione amministrativa del Sindaco Sandro Principe, e della sua Giunta non si farà condizionare da tanta bassezza politica, ma insisterà determinata nella realizzazione del suo ambizioso programma di governo, affinché Rende diventi la città dell’energia e dei servizi, dell’impegno e dell’efficacia amministrativa, senza lasciare mai nessuno indietro» ha concluso Andrea Cuzzocrea.