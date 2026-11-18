L’autostazione, Vaglio Lise, alcuni tratti del centro storico. Sono i luoghi indicati dalla consigliera comunale Bianca Rende per spiegare che cosa significa parlare di sicurezza delle donne a Cosenza. Ci sono strade e piazze frequentate di giorno che la sera si svuotano. E cambia anche il modo in cui le persone scelgono di attraversarle. È da qui che è partito il confronto di «Città senza paura», l’appuntamento del ciclo Discute la città che lunedì 16 novembre ha riempito la sala consiliare di Palazzo dei Bruzi.

«Lo spazio urbano non è neutro. Spesso è disegnato sul modello maschile e non tiene conto della specificità dei bisogni delle donne», ha detto Rende. Il punto, per la consigliera, è tenere insieme scelte che spesso vengono trattate separatamente, dall’illuminazione delle strade agli orari dei mezzi pubblici, fino alla presenza dei servizi nei quartieri. Da qui la proposta di coinvolgere nei Patti per la sicurezza non solo le forze di polizia, ma anche i centri antiviolenza, le associazioni e i servizi territoriali.

Sul rapporto tra mobilità e sicurezza si è soffermata Gabriella Mazzulla, docente di Trasporti all’Università della Calabria, presentando un’indagine su come le studentesse percepiscono la sicurezza quando usano i mezzi pubblici. Jessica Cosenza, attivista del centro antiviolenza Roberta Lanzino, e Antonella Veltri, già presidente della rete D.i.Re., hanno portato nel dibattito il punto di vista dei centri antiviolenza. Veltri ha richiamato il peso dell’autonomia economica e abitativa per chi deve ricostruirsi una vita dopo la violenza.

La ricercatrice Ida Giulia Presta ha illustrato come dati, simulazioni e partecipazione dei cittadini possano orientare le decisioni di chi amministra. Una donna sorda, intervenuta con il supporto di un’interprete LIS, ha raccontato le difficoltà quotidiane che la disabilità può aggiungere a quelle già incontrate dalle donne nello spazio pubblico.

A chiudere l’incontro è stata la senatrice Valeria Valente, già presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e sulla violenza di genere. Valente ha criticato l’impostazione del governo, a suo giudizio troppo centrata sull’inasprimento delle pene. «Non si fanno politiche di sicurezza limitando la libertà delle persone, ma semmai aumentando la loro possibilità di vivere secondo le loro scelte».