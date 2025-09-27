Prosegue il tour calabrese della lista Sud chiama Nord a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto presidente. Nelle ultime ore il movimento fondato da Cateno De Luca, affiancato dall’On. Laura Castelli, ha fatto tappa in tre comunità del cosentino: San Demetrio Corone, San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese. Incontri con cittadini, amministratori e imprenditori hanno fatto da cornice alla presentazione della candidatura di Sara Mauro al Consiglio regionale.

A San Demetrio Corone, accolto dal sindaco Ernesto Madeo e dal consigliere Giancarlo Macrì, De Luca ha sottolineato il valore delle comunità Arbëreshë e le difficoltà dei piccoli centri: «San Demetrio è una comunità custode di una cultura antica e preziosa, ma ha bisogno di servizi, infrastrutture e opportunità. È da qui che dobbiamo ripartire». In serata, a San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese, il leader del movimento ha ricordato la sua esperienza personale: «Sono partito da un piccolo comune con una valigia di cartone. Con sacrifici e buona amministrazione ho dimostrato che anche chi parte dal nulla può cambiare le sorti di un territorio».

De Luca ha rimarcato le priorità del programma: politiche mirate per le aree interne; detassazione per chi investe; semplificazione burocratica; valorizzazione di cultura, tradizioni e antichi mestieri come leva di sviluppo economico e turistico.

La candidata Sara Mauro ha ribadito la visione della lista: «Per il Sud e con il Sud. Non chiediamo assistenza, chiediamo opportunità. Il Sud non è un problema da risolvere, ma una risorsa da valorizzare». Castelli: «Un metodo serio e concreto». Accanto a lei, Laura Castelli ha spiegato il metodo del movimento: “Il nostro progetto nasce dall’esperienza dei sindaci. Non rispondiamo alle provocazioni ma lavoriamo con serietà e col sorriso, mettendo sempre le idee al servizio della comunità».