Il sondaggio Lab21 per Affaritaliani: il governatore pugliese è in testa con il 62,6%, il presidente calabrese raccoglie il 56,9% dei consensi. Ultimi Marsilio, Giani e Schifani, l'unico sotto il 50%

Antonio Decaro è il presidente di Regione più gradito dai suoi cittadini. Lo dice la classifica di ottobre di Lab21 per Affaritaliani, elaborata da BiDiMedia. Il governatore della Puglia ottiene il 62,6% dei consensi (+0,1 rispetto ad agosto) e scavalca Alberto Stefani, presidente del Veneto. Stefani scende al 62,4% (-0,2) e perde il primo posto per due decimi. Sul podio sale anche Attilio Fontana (Lombardia) con il 61,6% (+0,1).

Il gruppo di testa

Subito dietro c'è Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia, 61,4%). Poi Roberto Fico (Campania, 60,5%), Alberto Cirio (Piemonte) e Francesco Rocca (Lazio), appaiati al 60,4%. Superano il 60% anche Marco Bucci (Liguria, 60,1%). Chiude la prima metà della classifica Michele de Pascale (Emilia-Romagna, 59,3%).

Occhiuto primo della seconda metà

Al decimo posto c'è Roberto Occhiuto. Il presidente della Calabria raccoglie il 56,9% dei consensi, con un aumento di 0,3 punti. Nessun presidente cresce di più: lo stesso aumento lo registra soltanto Marsilio. Con questo risultato Occhiuto supera Francesco Roberti (Molise, 56,6%), che ad agosto era davanti a lui. Al Sud fanno meglio solo Decaro e Fico.

Centro e Sud

Seguono Stefania Proietti (Umbria, 55,9%), Alessandra Todde (Sardegna, 55,6%) e Francesco Acquaroli (Marche, 55,3%, stabile). Poi c'è Vito Bardi (Basilicata, 53,6%).

In fondo alla classifica

Le ultime posizioni sono di Marco Marsilio (Abruzzo, 52,5%, +0,3) e Eugenio Giani (Toscana, 51,7%, +0,2). L'ultimo è Renato Schifani (Sicilia). Ha il 49,4% e perde 0,4 punti, il calo più forte di tutta la classifica. È l'unico presidente sotto la soglia della maggioranza.

Fonte: Lab21 per Affaritaliani, elaborazione BiDiMedia. Sondaggio completo su sondaggibidimedia.com.