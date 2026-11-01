Il piccolo Niki, di cinque anni, non è in pericolo di vita. Ha trascorso la notte nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato dopo essere caduto ieri dal secondo piano di un edificio ad Acri. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari. Da fonti mediche si apprende che il piccolo ha riportato gravi traumi.

Secondo una prima ricostruzione, dopo la caduta il bambino è stato soccorso da alcuni familiari, e accompagnato all’ospedale di Acri, dove ha ricevuto le prime cure. Successivamente, considerate le gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza, ricoverato in Rianimazione e posto in coma farmacologico. L’incidente si è verificato intorno alle 15 di ieri.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Rende, che ieri dopo l'accaduto hanno sentito i genitori.

Il sindaco di Acri Pino Capalbo, ha espresso vicinanza alla famiglia, anche a nome della comunità, auspicando una pronta ripresa del piccolo e la sua completa guarigione.