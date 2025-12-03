«Solo grazie all'incisiva azione de La Migliore Calabria, la Presidente della Provincia Rosaria Succurro si trova ora di fronte a una scelta cruciale: entro il 10 dicembre dovrà decidere quale ruolo mantenere, altrimenti sarà dichiarata decaduta dalla carica di consigliere regionale». Lo afferma in una nota Graziano Di Natale che ha curato nei dettagli il ricorso contro la sindaca di San Giovanni in Fiore.

«Questo sviluppo - evidenzia ancora il consigliere comunale di Paola - solleva interrogativi sulla reazione delle opposizioni, il cui silenzio in questo momento delicato per la Provincia di Cosenza è motivo di preoccupazione. Nonostante la gestione dell’Ente Provinciale abbia evidenziato gravi inefficienze, culminando in un disavanzo di bilancio, non si è levata alcuna voce critica dalle forze di opposizione. È tempo di aprire una nuova fase, un momento che deve necessariamente partire dall'ascolto attento dei territori, dei sindaci e dei consiglieri comunali, in particolare quelli dei piccoli comuni, spesso trascurati».

«Se il centrosinistra in Calabria desidera realmente ripartire - conclude Graziano Di Natale - questa rappresenta una sfida importante che non può essere affrontata con superficialità. È fondamentale che ci si impegni a costruire un dialogo costruttivo e a mettere al centro le esigenze dei cittadini».