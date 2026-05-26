Il Municipio non aveva una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale fu sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino erano la prima cittadina uscente Lucia Papaianni e,che non è andato oltre il 39,28% delle preferenze, e Santocarmine Beltrano. Quest’ultimo è stato eletto sindaco con un plebiscito di oltre il 60%. Di seguito tutte le preferenze dei candidati consiglieri e la nuova geografia dell’assise.

Eletto sindaco: Santocarmine Beltrano 575 (60.72%)

Lista “Paterno nel Cuore”

Riccardo Franco Caputo 67

Fiorenza Agata Florio 61

Elvira Grimaldi 98

Antonio Lupinacci 39

Pierluigi Magno 31

Francesco Mandarino 107

Luigi Perciasepe 19

Marilena Turco 20

Mirko Turco 41

Eugenio Giardinello 18

Candidata a sindaco: Lucia Papaianni 372 (39.28%)

Lista “Paterno al centro”