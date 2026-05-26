Il Municipio non aveva una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale fu sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino erano la prima cittadina uscente Lucia Papaianni e,che non è andato oltre il 39,28% delle preferenze, e Santocarmine Beltrano. Quest’ultimo è stato eletto sindaco con un plebiscito di oltre il 60%. Di seguito tutte le preferenze dei candidati consiglieri e la nuova geografia dell’assise. 

Eletto sindaco: Santocarmine Beltrano 575 (60.72%)

Lista “Paterno nel Cuore”

  • Riccardo Franco Caputo 67
  • Fiorenza Agata Florio 61
  • Elvira Grimaldi 98
  • Antonio Lupinacci 39
  • Pierluigi Magno 31
  • Francesco Mandarino 107
  • Luigi Perciasepe 19
  • Marilena Turco 20
  • Mirko Turco 41
  • Eugenio Giardinello 18

Candidata a sindaco: Lucia Papaianni 372 (39.28%) 

Lista “Paterno al centro”

  • Franca Maria Luisa (detta Maria Luisa) Barberio 32
  • Francesco Caruso 38
  • Paolino Casciaro 22
  • Carlo Fabiano 16
  • Giuseppe Ferraro 59
  • Laura Grimaldi 39
  • Luca Mancuso 19
  • Nada Naccarato 24
  • Angela Reda 27
  • Pasquale Ricca 37