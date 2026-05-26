Il nuovo primo cittadino ha sfondato il muro del 60%. Sconfitta la sindaca uscente Lucia Papaianni che non è andata oltre il 39,28% delle preferenze.
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Il Municipio non aveva una guida dal 28 ottobre 2025 quando il consiglio comunale fu sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. A contendersi la carica di primo cittadino erano la prima cittadina uscente Lucia Papaianni e,che non è andato oltre il 39,28% delle preferenze, e Santocarmine Beltrano. Quest’ultimo è stato eletto sindaco con un plebiscito di oltre il 60%. Di seguito tutte le preferenze dei candidati consiglieri e la nuova geografia dell’assise.
Eletto sindaco: Santocarmine Beltrano 575 (60.72%)
Lista “Paterno nel Cuore”
- Riccardo Franco Caputo 67
- Fiorenza Agata Florio 61
- Elvira Grimaldi 98
- Antonio Lupinacci 39
- Pierluigi Magno 31
- Francesco Mandarino 107
- Luigi Perciasepe 19
- Marilena Turco 20
- Mirko Turco 41
- Eugenio Giardinello 18
Candidata a sindaco: Lucia Papaianni 372 (39.28%)
Lista “Paterno al centro”
- Franca Maria Luisa (detta Maria Luisa) Barberio 32
- Francesco Caruso 38
- Paolino Casciaro 22
- Carlo Fabiano 16
- Giuseppe Ferraro 59
- Laura Grimaldi 39
- Luca Mancuso 19
- Nada Naccarato 24
- Angela Reda 27
- Pasquale Ricca 37