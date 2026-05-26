A Roggiano Gravina Francesco Zappone è il nuovo sindaco. Il candidato della lista “Visione Futura” ha ottenuto 2.283 voti, pari al 52,70%, superando Salvatore De Maio, sostenuto dalla lista “Roggiano nel Cuore”, che si è fermato a 2.049 voti, pari al 47,30%. Il distacco finale tra i due candidati è di 234 voti, al termine di una competizione rimasta comunque molto combattuta. 

La lista “Visione Futura” ottiene 8 seggi, mentre “Roggiano nel Cuore” ne conquista 3. Complessivamente i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 4.332. Sul fronte della partecipazione, gli elettori erano 8.228. Si sono recati alle urne 4.420 votanti, con un’affluenza pari al 53,72%. Le schede nulle sono state 67, le bianche 21, mentre non risultano schede contestate. Di seguito tutti i voti dei consiglieri con in neretto chi entra in consiglio comunale.

Candidato a sindaco: Francesco Zappone(52,70%)

Lista “Visione Futura”: 2283 voti

  • Tiziana Labrusciano 295
  • Sabrina Salerno 159
  • Ilenia Addino 682
  • Elsa Cardarelli 257
  • Arturo Lauria 197
  • Giovanni Termini 324
  • Vincenzo Iaconianni 190
  • Vincenzo Severino 152
  • Giuseppe Marsico 523
  • Gianluca Sollazzo 444
  • Ilenia Iacone 596
  • Angiolino Siciliano 222

Candidato a sindaco: Salvatore De Maio (47,30%)

Lista ”Roggiano nel cuore”: 2049

  • Diego Aloia 202
  • Rita Barbieri 332
  • Vincenzo Barbieri 831
  • Carmen Caruso  138
  • Elio Furioso 96
  • Salvatore Lanzillotti 133
  • Francesco Lecce 225
  • Adriano Mandato 107
  • Marilin Palermo 197
  • Graziella Patitucci 562
  • Amelia Perrone 384
  • Sergio Savaglia 345