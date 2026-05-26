Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 52,70% dei consensi, mentre il suo sfidante Salvatore De Maio non è riuscito ad andare oltre il 47,30%. Ecco la nuova composizione dell’assise

A Roggiano Gravina Francesco Zappone è il nuovo sindaco. Il candidato della lista “Visione Futura” ha ottenuto 2.283 voti, pari al 52,70%, superando Salvatore De Maio, sostenuto dalla lista “Roggiano nel Cuore”, che si è fermato a 2.049 voti, pari al 47,30%. Il distacco finale tra i due candidati è di 234 voti, al termine di una competizione rimasta comunque molto combattuta.

La lista “Visione Futura” ottiene 8 seggi, mentre “Roggiano nel Cuore” ne conquista 3. Complessivamente i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 4.332. Sul fronte della partecipazione, gli elettori erano 8.228. Si sono recati alle urne 4.420 votanti, con un’affluenza pari al 53,72%. Le schede nulle sono state 67, le bianche 21, mentre non risultano schede contestate. Di seguito tutti i voti dei consiglieri con in neretto chi entra in consiglio comunale.

Candidato a sindaco: Francesco Zappone(52,70%)

Lista “Visione Futura”: 2283 voti

Tiziana Labrusciano 295

Sabrina Salerno 159

Ilenia Addino 682

Elsa Cardarelli 257

Arturo Lauria 197

Giovanni Termini 324

Vincenzo Iaconianni 190

Vincenzo Severino 152

Giuseppe Marsico 523

Gianluca Sollazzo 444

Ilenia Iacone 596

Angiolino Siciliano 222

Candidato a sindaco: Salvatore De Maio (47,30%)

Lista ”Roggiano nel cuore”: 2049