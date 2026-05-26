Il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 52,70% dei consensi, mentre il suo sfidante Salvatore De Maio non è riuscito ad andare oltre il 47,30%. Ecco la nuova composizione dell’assise
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
A Roggiano Gravina Francesco Zappone è il nuovo sindaco. Il candidato della lista “Visione Futura” ha ottenuto 2.283 voti, pari al 52,70%, superando Salvatore De Maio, sostenuto dalla lista “Roggiano nel Cuore”, che si è fermato a 2.049 voti, pari al 47,30%. Il distacco finale tra i due candidati è di 234 voti, al termine di una competizione rimasta comunque molto combattuta.
La lista “Visione Futura” ottiene 8 seggi, mentre “Roggiano nel Cuore” ne conquista 3. Complessivamente i voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati 4.332. Sul fronte della partecipazione, gli elettori erano 8.228. Si sono recati alle urne 4.420 votanti, con un’affluenza pari al 53,72%. Le schede nulle sono state 67, le bianche 21, mentre non risultano schede contestate. Di seguito tutti i voti dei consiglieri con in neretto chi entra in consiglio comunale.
Candidato a sindaco: Francesco Zappone(52,70%)
Lista “Visione Futura”: 2283 voti
- Tiziana Labrusciano 295
- Sabrina Salerno 159
- Ilenia Addino 682
- Elsa Cardarelli 257
- Arturo Lauria 197
- Giovanni Termini 324
- Vincenzo Iaconianni 190
- Vincenzo Severino 152
- Giuseppe Marsico 523
- Gianluca Sollazzo 444
- Ilenia Iacone 596
- Angiolino Siciliano 222
Candidato a sindaco: Salvatore De Maio (47,30%)
Lista ”Roggiano nel cuore”: 2049
- Diego Aloia 202
- Rita Barbieri 332
- Vincenzo Barbieri 831
- Carmen Caruso 138
- Elio Furioso 96
- Salvatore Lanzillotti 133
- Francesco Lecce 225
- Adriano Mandato 107
- Marilin Palermo 197
- Graziella Patitucci 562
- Amelia Perrone 384
- Sergio Savaglia 345