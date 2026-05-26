A San Fili Linda Cribari è stata eletta sindaca con un risultato netto. La candidata della lista “Forgia il Futuro” ha ottenuto 1.330 voti, pari al 75,06%, superando Laura David, candidata della lista “Ri_Orientiamoci”, che si è fermata a 442 voti, pari al 24,94%. Il distacco finale tra le due candidate è di 888 voti, un margine molto ampio che consegna a Cribari una vittoria netta. La lista “Forgia il Futuro” ottiene 7 seggi, mentre “Ri_Orientiamoci” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.772. Di seguito il nuovo consiglio comunale e tutti i voti dei candidati consiglieri: in neretto gli eletti.

Eletta sindaca: Linda Cribari (75,06%)

Lista “Forgia il Futuro” 1.330 preferenze 

  • Andrea Perrone 208
  • Antonio Romeo 219
  • Mario Lio 203
  • Riccardo Palazzo 93
  • Alfredo Lo Feudo 102
  • Saverio Sammarco 76
  • Francesco Martino 111
  • Giuseppe Crispini 62
  • Federica Romano 140
  • Francesca Comandè 15

Candidato a sindaco: Laura David (24,94%)

Lista “Ri-Orientiamoci” 442 preferenze

  • Francesco De Bartolo 18
  • Stefano Fata 31
  • Maria Gioffré 25
  • Stefano Leo 42
  • Emma detta Eleonora Lo Feudo 41
  • Danilo Mazzulla 82
  • Aldo Pasquale Mercadante 18
  • Giocondo Perri 36
  • Gianni Saggio 54
  • Eugenia detta Francesca Sergi 75