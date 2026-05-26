Ha vinto con un vero e proprio consenso bulgaro sfondando il muro del 75% dei voti. Niente da fare per Laura David che aveva accettato la sfida della candidatura
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A San Fili Linda Cribari è stata eletta sindaca con un risultato netto. La candidata della lista “Forgia il Futuro” ha ottenuto 1.330 voti, pari al 75,06%, superando Laura David, candidata della lista “Ri_Orientiamoci”, che si è fermata a 442 voti, pari al 24,94%. Il distacco finale tra le due candidate è di 888 voti, un margine molto ampio che consegna a Cribari una vittoria netta. La lista “Forgia il Futuro” ottiene 7 seggi, mentre “Ri_Orientiamoci” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.772. Di seguito il nuovo consiglio comunale e tutti i voti dei candidati consiglieri: in neretto gli eletti.
Eletta sindaca: Linda Cribari (75,06%)
Lista “Forgia il Futuro” 1.330 preferenze
- Andrea Perrone 208
- Antonio Romeo 219
- Mario Lio 203
- Riccardo Palazzo 93
- Alfredo Lo Feudo 102
- Saverio Sammarco 76
- Francesco Martino 111
- Giuseppe Crispini 62
- Federica Romano 140
- Francesca Comandè 15
Candidato a sindaco: Laura David (24,94%)
Lista “Ri-Orientiamoci” 442 preferenze
- Francesco De Bartolo 18
- Stefano Fata 31
- Maria Gioffré 25
- Stefano Leo 42
- Emma detta Eleonora Lo Feudo 41
- Danilo Mazzulla 82
- Aldo Pasquale Mercadante 18
- Giocondo Perri 36
- Gianni Saggio 54
- Eugenia detta Francesca Sergi 75