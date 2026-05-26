Ha vinto con un vero e proprio consenso bulgaro sfondando il muro del 75% dei voti. Niente da fare per Laura David che aveva accettato la sfida della candidatura

A San Fili Linda Cribari è stata eletta sindaca con un risultato netto. La candidata della lista “Forgia il Futuro” ha ottenuto 1.330 voti, pari al 75,06%, superando Laura David, candidata della lista “Ri_Orientiamoci”, che si è fermata a 442 voti, pari al 24,94%. Il distacco finale tra le due candidate è di 888 voti, un margine molto ampio che consegna a Cribari una vittoria netta. La lista “Forgia il Futuro” ottiene 7 seggi, mentre “Ri_Orientiamoci” conquista 2 seggi. I voti validi attribuiti ai candidati sindaco sono stati complessivamente 1.772. Di seguito il nuovo consiglio comunale e tutti i voti dei candidati consiglieri: in neretto gli eletti.

Eletta sindaca: Linda Cribari (75,06%)

Lista “Forgia il Futuro” 1.330 preferenze

Andrea Perrone 208

Antonio Romeo 219

Mario Lio 203

Riccardo Palazzo 93

Alfredo Lo Feudo 102

Saverio Sammarco 76

Francesco Martino 111

Giuseppe Crispini 62

Federica Romano 140

Francesca Comandè 15

Candidato a sindaco: Laura David (24,94%)

Lista “Ri-Orientiamoci” 442 preferenze