La commissione elettorale circondariale di Paola non ha approvato due liste, una nel Comune di Tortora e una nel Comune di Grisolia, nel Tirreno cosentino, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. In entrambi i casi la commissione ha ravvisato la mancanza di firma da parte del pubblico ufficiale preposto su alcuni dei moduli di raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle liste, facendo venire meno il numero legale minimo di sottoscrittori.

Elezioni comunali a Tortora e Grisolia: esclusi Iorio e Longo

A Tortora risulta quindi esclusa “Prospettiva Futura”, compagine del sindaco uscente Antonio Iorio, contrapposta a “Futuro Tortorese”, del candidato primo cittadino Salvatore Carluccio. Nel caso di Grisolia a non essere stata approvata dalla commissione elettorale competente per territorio è stata “Grisolia Bene Comune”, lista presentata attorno al candidato sindaco Antonio Longo, già in passato primo cittadino, e opposta a “Grisolia Unita”, del sindaco uscente Saverio Bellusci. In entrambi i casi i responsabili delle liste non approvate hanno tre giorni di tempo per presentare ricorso. In caso di mancato accoglimento, le rispettive elezioni si svolgeranno con una sola lista che, per vincere, dovrà superare il quorum.

Cosa accade con una sola lista in gara

Come noto, nei comuni sotto i 15mila abitanti, nel caso in cui venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo a determinate condizioni: la lista dovrà ottenere almeno il 50% dei voti validi e l’affluenza dovrà raggiungere almeno il 40% degli elettori iscritti. Se queste soglie non verranno superate, la consultazione sarà annullata. Un dettaglio tecnico ma rilevante riguarda il calcolo degli aventi diritto: non saranno considerati gli elettori iscritti all’Aire che non eserciteranno il voto. Questo lo scenario per le elezioni comunali di Tortora e Grisolia qualora i due esclusi non sanino la loro posizione.