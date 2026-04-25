A Grisolia il rinnovo del consiglio comunale vedrà sfidarsi alle urne il sindaco uscente Saverio Bellusci, con la lista “Grisolia Unita”, e Antonio Longo, capolista di “Grisolia Bene Comune”. Le elezioni comunali sono previste per il 24 e il 25 maggio prossimi e si annunciano molto interessanti.

Candidato a sindaco: Saverio Bellusci

Lista “Grisolia Unita"

  • Giuseppe Bellusci
  • Carmine Perrotta
  • Giovanni Servidio
  • Antonio Franco
  • Marco Greco
  • Maria Luigia Capalbo
  • Diego Crusco
  • Antonio Muti
  • Ylenia Longo
  • Luana Marino.

Candidato a sindaco: Antonio Longo

Lista “Grisolia Bene Comune”

  • Angelo Campagna
  • Gennaro Cavaliere
  • Veronica Consiglio
  • Francesco De Biase
  • Silvio Laregina
  • Antonio Pacello
  • Francesco Papa
  • Gaetano Saporiti
  • Franca Serra
  • Carmine Trifilio