A Tortora la campagna elettorale per le elezioni comunali 2026 entra nel vivo e cominciano a delinearsi i primi scenari in vista del voto. La lista del sindaco uscente Antonio Iorio, “Prospettiva Futura”, è stata già presentata ieri e resa ufficiale, segnando di fatto l’avvio della competizione amministrativa. Sul fronte opposto, la lista sarà guidata da Salvatore Carluccio, che nei giorni scorsi aveva annunciato la propria candidatura a sindaco.

Candidato a sindaco: Antonio Iorio

Lista “Prospettiva Futura”

  • Gabriella Fondacaro
  • Giuseppe Fondacaro
  • Dorisia Grimaldi
  • Giovanni Laino
  • Teresa Lamboglia
  • Rosanna Limongi
  • Verusca Lorenzini
  • Luciano Mariano
  • Mattia Matellicani
  • Biagio Praino
  • Orlando Rattacaso
  • Enzo Sperone

Candidato a sindaco: Salvatore Carluccio

Lista “Futuro Tortorese”

  • in aggiornamento