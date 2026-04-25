A sfidarsi per la poltrona di sindaco ci sono il primo cittadino uscente Antonio Iorio e Salvatore Carluccio che tenterà di far cambiare governo al centro tirrenico

A Tortora la campagna elettorale per le elezioni comunali 2026 entra nel vivo e cominciano a delinearsi i primi scenari in vista del voto. La lista del sindaco uscente Antonio Iorio, “Prospettiva Futura”, è stata già presentata ieri e resa ufficiale, segnando di fatto l’avvio della competizione amministrativa. Sul fronte opposto, la lista sarà guidata da Salvatore Carluccio, che nei giorni scorsi aveva annunciato la propria candidatura a sindaco.

Candidato a sindaco: Antonio Iorio

Lista “Prospettiva Futura”

Gabriella Fondacaro

Giuseppe Fondacaro

Dorisia Grimaldi

Giovanni Laino

Teresa Lamboglia

Rosanna Limongi

Verusca Lorenzini

Luciano Mariano

Mattia Matellicani

Biagio Praino

Orlando Rattacaso

Enzo Sperone

Candidato a sindaco: Salvatore Carluccio

Lista “Futuro Tortorese”