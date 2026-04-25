A sfidarsi per la poltrona di sindaco ci sono il primo cittadino uscente Antonio Iorio e Salvatore Carluccio che tenterà di far cambiare governo al centro tirrenico
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Iorio e Carluccio sono i candidati a sindaco di Tortora
A Tortora la campagna elettorale per le elezioni comunali 2026 entra nel vivo e cominciano a delinearsi i primi scenari in vista del voto. La lista del sindaco uscente Antonio Iorio, “Prospettiva Futura”, è stata già presentata ieri e resa ufficiale, segnando di fatto l’avvio della competizione amministrativa. Sul fronte opposto, la lista sarà guidata da Salvatore Carluccio, che nei giorni scorsi aveva annunciato la propria candidatura a sindaco.
Candidato a sindaco: Antonio Iorio
Lista “Prospettiva Futura”
- Gabriella Fondacaro
- Giuseppe Fondacaro
- Dorisia Grimaldi
- Giovanni Laino
- Teresa Lamboglia
- Rosanna Limongi
- Verusca Lorenzini
- Luciano Mariano
- Mattia Matellicani
- Biagio Praino
- Orlando Rattacaso
- Enzo Sperone
Candidato a sindaco: Salvatore Carluccio
Lista “Futuro Tortorese”
- in aggiornamento