Sarà possibile consegnare gli incartamenti dalle ore 8 di venerdì 24 aprile alle 12 di sabato 25 aprile. Solo per Castrovillari e San Giovanni in Fiore è previsto un ipotetico turno di ballottaggio. Ecco i comuni interessati dal rinnovo dei Consigli comunali

Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Castrolibero e tutti gli altri territori chiamati al voto il prossimo 24-25 maggio. Entro sabato alle 12, tuttavia, i 22 comuni della provincia di Cosenza che sono interessati dalle imminenti elezioni comunali, vivranno il momento che darà ufficialmente il via alla campagna elettorale: la consegna delle liste.

Solo a Castrovillari e San Giovanni in Fiore è previsto, nel caso, un secondo turno e il ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno. Le candidature a sindaco e le liste con gli aspiranti consiglieri ad esso collegati devono essere presentate dalle ore 8 del 24 aprile 2026 alle ore 12 del 25 aprile 2026. Importante il rispetto della rappresentanza di genere.

L’elezione del sindaco e del consiglio comunale, nei comuni fino a 15mila abitanti (quindi in 20 centri su 22 totali in provincia di Cosenza, ndr) si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo

Il sindaco di Castrovillari e San Giovanni in Fiore sarà invece eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge, nella seconda domenica successiva a quella del primo, tra i due candidati che hanno conseguito più voti. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Elezioni comunali, dove si vota il 24-25 maggio

Si evidenzia anche una deroga alla disciplina per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. In particolare, viene previsto che, limitatamente all'anno 2026, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Di seguito tutti i centi della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026: