Diamante celebra lo scienziato, già Rettore dell'Unical, per gli straordinari meriti accademici e il fondamentale contributo al riscatto del territorio calabrese. Interverranno anche il presidente della Regione, il Prefetto di Cosenza e l’attuale Rettore

Lunedì 8 giugno 2026, alle ore 17:30, presso il Museo Dac di Diamante, il consiglio comunale, convocato in seduta straordinaria e ad adunanza aperta, conferirà la cittadinanza onoraria al professor Nicola Leone, già Magnifico Rettore dell’Università della Calabria e tra le più autorevoli personalità scientifiche a livello mondiale nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico di una onorificenza civica. È il tributo che Diamante rende ad uno dei suoi figli più illustri. Ad uno scienziato che, pur raggiungendo traguardi accademici e professionali di assoluto prestigio nel mondo, non ha mai reciso il legame con la propria terra, continuando a credere nella Calabria, nelle sue potenzialità e soprattutto nei suoi giovani.

La brillante carriera

La sua storia è una storia di eccellenza, competenza e coraggio. Dopo una brillante carriera internazionale, il Prof. Leone, infatti, ha scelto di lasciare il prestigioso Politecnico di Vienna per tornare in Calabria, per mettere il proprio sapere al servizio dell’Università della Calabria e dell’intero territorio regionale. Una scelta controcorrente che ha prodotto risultati straordinari: dalla creazione di un laboratorio di Intelligenza Artificiale riconosciuto a livello mondiale, alle innovazioni scientifiche utilizzate persino dalla NASA e dal CERN; dalla crescita dell’Università della Calabria fino al vertice delle classifiche nazionali, all’impegno concreto per garantire il diritto allo studio, contrastare l’emigrazione giovanile e offrire nuove opportunità ai nostri ragazzi.

Innovazione, ricerca e sviluppo

Ma il suo contributo non si è fermato all’ambito accademico. Con una visione moderna e profondamente sociale, ha promosso percorsi di innovazione, ricerca, occupazione qualificata e sviluppo economico, contribuendo a costruire una Calabria più competitiva, più attrattiva e più giusta. Ha inoltre avviato un’importante integrazione tra Università e sistema sanitario, richiamando eccellenze mediche da tutto il Paese e rafforzando concretamente il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

La Lectio Magistralis

Per questo il conferimento della cittadinanza onoraria, che vedrà anche una speciale lectio magistralis tenuta dal Professore dal titolo "Tornare per costruire", rappresenta un gesto di gratitudine collettiva verso una personalità che ha saputo trasformare il sapere in opportunità, la ricerca in sviluppo e l’amore per la propria terra in azioni concrete a beneficio dell’intera comunità.

Gli interventi

Sarà una giornata di altissimo profilo istituzionale e civile, impreziosita dalla presenza di numerose Autorità, tra le quali interverranno per portare il loro saluto istituzionale: il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto; Sua Eccellenza il Prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano; e l'attuale Rettore dell'Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco.

Il valore del merito

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo solenne momento consiliare. Perché celebrare il Prof. Nicola Leone significa celebrare il valore della conoscenza, del merito, dell’impegno e della speranza. Significa ricordare ai nostri giovani che anche da una piccola città come Diamante si può arrivare ai vertici della scienza mondiale senza mai dimenticare le proprie radici.