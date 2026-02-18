La segretaria nazionale del Partito Democratico insieme a Flavio Stasi e Gianpaolo Iacobini, sindaci di Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio, sulle zone messe in ginocchio dai cicloni. In mattinata sul posto anche la Prefetta Rosa Maria Padovano, il Questore Antonio Borelli e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Dell'Anna

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ha effettuato una visita a sorpresa nei territori della Sibaritide colpiti dall’esondazione del fiume Crati, manifestando vicinanza concreta alle comunità duramente segnate dall’ondata di maltempo. Ad accompagnarla nel sopralluogo istituzionale, il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, e il sindaco di Cassano all'Ionio, Gianpaolo Iacobini, insieme ai vertici regionali del partito.

La prima tappa ha riguardato le contrade Lattughelle e l’area del centro turistico dei Laghi di Sibari, dove risultano ancora evidenti i segni della devastazione provocata dalla piena. Abitazioni, attività economiche e infrastrutture mostrano le conseguenze di un evento che ha messo a dura prova il tessuto sociale ed economico del territorio. Nel corso della visita, la segretaria ha potuto constatare direttamente l’entità dei danni e confrontarsi con amministratori e cittadini sulle criticità ancora aperte, in particolare sul fronte della messa in sicurezza e degli interventi di ristoro.

Il sopralluogo è poi proseguito al Museo archeologico della Sibaritide, presidio culturale di rilievo per l’intera area ionica, dove ad accogliere la delegazione vi era il direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari, Filippo Demma. Anche qui sono state evidenziate le ricadute dell’emergenza sul patrimonio culturale, con l’obiettivo di garantire tutela e valorizzazione in un contesto già fortemente provato dagli eventi atmosferici.

Successivamente, Schlein ha attraversato il Crati per raggiungere nuovamente il territorio di Corigliano-Rossano, soffermandosi nelle località Thurio, Ministalla e Foggia, tra le aree maggiormente colpite dall’alluvione. In questi luoghi il confronto con le amministrazioni locali si è concentrato sulla necessità di interventi strutturali, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e sulla pianificazione di opere in grado di scongiurare il ripetersi di simili emergenze.

La visita, caratterizzata da un’impronta sobria al punto che Schlein non l’ha pubblicizzata, si inserisce nel quadro delle iniziative di attenzione nazionale verso un territorio che chiede risposte tempestive e investimenti mirati. In mattinata sul posto anche la Prefetta Rosa Maria Padovano, il Questore Antonio Borelli e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giuseppe Dell'Anna.