Conclusi sopralluoghi e rilievi: la zona a valle dell’argine (da via Lago di Bolsena in poi) al momento non è considerata a rischio allagamento, ma resta l’allerta. Punto di coordinamento a Thurio e numero 0983-5491654

Sono terminati sopralluoghi e rilievi sull’esondazione in corso del fiume Coscile segnalata a monte di Apollinara, oltre i confini comunali, in un tratto indicato come privo di argine. L’acqua, secondo quanto comunicato, è arrivata «ai piedi della SP178», con livelli che impongono attenzione e monitoraggio costante. Lo scrive in un post Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano.

Dai rilievi effettuati al momento, viene specificato che la parte protetta dall’argine, cioè l’area a valle di via Lago di Bolsena (via Lago d’Iseo, via Lago di Como e a seguire), non è da considerarsi in pericolo di allagamento allo stato attuale. Resta però richiesta «la massima attenzione» e, soprattutto, l’invito a seguire le comunicazioni del Comune e della Protezione Civile, nel caso dovessero emergere nuove criticità sull’argine.

Diversa la situazione per le abitazioni che si trovano a monte dell’argine del Coscile. In questo caso viene indicato come necessario l’allontanamento dalle case lungo la Strada Mordillo, sul versante sinistro della Provinciale, cioè «il lato più prossimo al Coscile», fino al rientro dell’esondazione in corso.

Per informazioni o richiesta di aiuto, viene indicato un punto di coordinamento presso il piazzale della chiesa di Thurio. È inoltre disponibile il numero della Protezione Civile Comunale: 09835491654.