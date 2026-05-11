Un’area nel cuore di Cosenza, a pochi minuti dal Comune, torna al centro del dibattito politico cittadino. Gioventù Nazionale Cosenza, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, accende i riflettori sugli spazi delle ex Ferrovie della Calabria, denunciando una situazione che ritiene non più tollerabile e chiedendo un intervento concreto da parte delle istituzioni competenti.

A rilanciare la questione è Nicola Caruso, che in un video diffuso sui social ha parlato di locali «occupati dal centro sociale Rialzo da quasi vent’anni», definendo la vicenda «una vergogna che Cosenza non merita più di sopportare».

La denuncia di Gioventù Nazionale sull’area delle ex Ferrovie della Calabria

Nel comunicato, Gioventù Nazionale sostiene di aver portato la vicenda «nelle sedi ufficiali», sollecitando Ferrovie della Calabria, Regione Calabria e Comune di Cosenza a intervenire per «fare piena luce» sulla situazione dell’area.

Il movimento chiede controlli e accertamenti sui locali indicati come occupati dal centro sociale Rialzo e rilancia il tema della gestione degli spazi pubblici o di interesse pubblico nel centro urbano. La richiesta è quella di verificare condizioni, titolarità, sicurezza e destinazione degli immobili, con l’obiettivo di superare quella che viene descritta come una lunga fase di ambiguità amministrativa e politica.

«Adesso basta ambiguità. Basta zone franche. Basta tolleranza verso chi pensa che uno spazio pubblico o di interesse pubblico possa diventare terra di nessuno», afferma Caruso.

Le richieste di verifiche alle autorità competenti

Tra gli elementi segnalati da Gioventù Nazionale figurano anche notizie relative a possibili episodi di feste non autorizzate, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti e presenza stabile di soggetti stranieri presumibilmente privi di regolare titolo di soggiorno. Si tratta di circostanze sulle quali il movimento chiede verifiche puntuali e immediate da parte delle autorità competenti.

Il comunicato insiste sulla necessità di distinguere tra segnalazioni e accertamenti, chiedendo però che gli enti coinvolti e gli organi preposti non lascino senza risposta una vicenda che, secondo Gioventù Nazionale, riguarda direttamente la sicurezza e il decoro di una zona centrale della città.

Controlli, messa in sicurezza e possibile sgombero

Le richieste avanzate dal movimento giovanile riguardano più livelli di intervento: controlli, accertamenti, messa in sicurezza dell’area, eventuale sgombero se ne ricorressero i presupposti e una successiva riqualificazione degli spazi.

Per Gioventù Nazionale, il punto non è soltanto la denuncia della situazione attuale, ma anche la necessità di restituire alla città un’area considerata strategica. La vicinanza al centro e al Comune rende, secondo il movimento, ancora più urgente una risposta istituzionale chiara.