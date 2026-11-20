Salvaguardare il ruolo delle Regioni nella programmazione dei fondi europei e definire una proposta territoriale per la Calabria. Sono i temi portati dall’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro alla 54ª Assemblea generale della Conferenza delle Regioni periferiche marittime, in corso a Stavanger, in Norvegia.

Montuoro è intervenuto nella sessione «Investire nel futuro dell’Europa: un nuovo bilancio UE che deve funzionare per tutti i territori», dedicata alla programmazione 2028-2034.

Secondo l’assessore, il futuro bilancio europeo dovrà continuare a riconoscere le differenze tra i territori e assicurare alle amministrazioni regionali una partecipazione effettiva alle decisioni sugli investimenti e sulla coesione.

Il confronto ha riguardato anche i National and Regional Partnership Plans, i piani di partenariato nazionali e regionali al centro della discussione sulla nuova programmazione. Montuoro ha richiamato la necessità che l’integrazione delle politiche e l’attenzione ai risultati siano accompagnate dal coinvolgimento delle autorità regionali.

Per la Calabria, l’assessore indica l’esigenza di arrivare al confronto nazionale ed europeo con priorità e progetti definiti. Tra gli ambiti richiamati figurano il porto di Gioia Tauro, l’innovazione, la competitività delle imprese, le aree interne, la gestione delle risorse idriche e la resilienza climatica.

«La vera sfida non sarà semplicemente ottenere più risorse, ma fare in modo che siano legate a una visione riconoscibile della Calabria del 2034: più connessa, competitiva e resiliente, capace di trattenere giovani e competenze e di valorizzare la propria posizione strategica nel Mediterraneo», ha dichiarato Montuoro.