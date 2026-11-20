La cerimonia si è conclusa con la lettura della "Preghiera del Carabiniere”, che rinnova il tradizionale legame di fedeltà e servizio tra l’Arma e i cittadini

Si è svolta stamattina, in un clima di profonda partecipazione e solennità, presso la Chiesa del Complesso Monumentale di San Domenico a Cosenza, la celebrazione in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La funzione religiosa è stata officiata congiuntamente dall’Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, dall’Eparca di Lungro e dal Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri Calabria, a testimonianza della forte vicinanza spirituale e istituzionale al territorio e delle sue peculiari tradizioni liturgiche.

Alla cerimonia hanno preso parte il Prefetto della Provincia di Cosenza, il Sindaco del capoluogo, il Presidente del Tribunale di Cosenza, i Procuratori della Repubblica di Cosenza, Castrovillari e Paola, il Questore, i Comandanti Provinciali della G.d.F. e dei Vigili del Fuoco, del 1° Rgt. Bersaglieri di Cosenza e della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, nonché le più alte cariche istituzionali della Provincia.

La chiesa, oltremodo gremita in ogni ordine di posto, ha inoltre visto la calorosa partecipazione di rappresentanti dell’ANC, dell’ANFOR e delle Associazioni combattentistiche e d'arma, nonché di numerosi cittadini. Mons. CHECCHINATO, nel corso dell’omelia, ha esaltato la dimensione della fedeltà, quale virtù di Maria, resa consapevole dal figlio Gesù che le ricorda, nel Tempio, il senso della sua missione terrena: fare la volontà del Padre. Ma la fedeltà è anche la metafora della vita di ogni Carabiniere - convinto credente della necessità del proprio servizio a beneficio di quelle comunità dalle quali lui stesso proviene - la virtù dell’eroismo e della rassicurazione sociale, un impegno sempre vivo teso a perseguire il bene collettivo con caparbietà e rigore, che rende il servizio prioritario sulle esigenze personali.

È la virtù dell’accettazione della propria missione e del conseguente sacrificio, da accogliere in funzione del bene successivo e necessario: la pace dei nostri paesi, l’affermazione della legalità, la vittoria dello Stato su intimidazioni e parassitismi. Il concetto di fedeltà esprime la solidità dei valori incarnati, in oltre due secoli di storia, dai martiri dell’Arma lungo una linea che unisce gli eroi di Sella Culqualber a Salvo d’Acquisto, ai martiri di Fiesole, al Generale Dalla Chiesa, alle vittime del vile attentato di Nassiriya e a quanti militari sacrificano ogni giorno il proprio bene più prezioso nell’adempimento del dovere a tutela delle popolazioni nazionali ed estere.

La cerimonia si è conclusa con la lettura della "Preghiera del Carabiniere”, che rinnova il tradizionale legame di fedeltà e servizio tra l’Arma e i cittadini. Al termine della celebrazione eucaristica, ha preso la parola il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, che nel suo intervento ha inteso esprimere un sentito ringraziamento agli officianti, a S.E. il Prefetto e a tutti gli intervenuti, rivolgendo a tutti i Carabinieri in servizio nella Provincia la propria riflessione sulla natura più intima e quotidiana della dedizione in favore delle comunità affidateci.

Il Colonnello Mommo ha infatti sottolineato come l’impegno delle donne e degli uomini dell’Arma si traduca in una costante rinuncia personale che nasce per intimo credo interiore, nel rispetto della formula del giuramento prestato, anche quando il servizio non richiede l’estremo sacrificio della vita, comportando quotidianamente rinunce silenziose nella sfera familiare, negli affetti e nella vita sociale dei militari, chiamati a garantire in ogni momento sicurezza e prossimità a tutti colori che ne hanno bisogno.

L’Ufficiale si è inoltre soffermato sui caduti e sui familiari rimasti soli, sugli orfani e sull’assistenza fornita dall’ONAOMAC, l’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri, la cui finalità è quella di aiutarli negli studi con l’elargizione di sussidi ovvero di premi per coloro che si sono distinti per “buon profitto”, come è stato per la Signorina Francesca Vienna Nigro, figlia del defunto App. Luca Nigro e della Signora Agnese Capparelli.