Dodici milioni di euro per ventisei interventi in sedici Comuni del versante tirrenico dell’Aspromonte. È la dotazione della strategia «Rizoma, identità – rigenerazione – futuro», il cui Accordo di programma quadro è stato presentato nella Sala Oro della Cittadella regionale.

Il programma punta a contrastare lo spopolamento attraverso servizi sanitari e sociali, mobilità, istruzione, connessioni digitali e sostegno allo sviluppo locale. Le risorse sono composte da 4 milioni di fondi nazionali della Strategia nazionale per le aree interne e 8 milioni del Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027.

L’accordo, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 407 del 21 luglio 2026, è stato successivamente sottoscritto dalla Regione, dai Ministeri competenti, dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dal Comune di Varapodio, individuato come capofila.

Alla presentazione, l’assessore regionale alle Aree interne Gianluca Gallo ha sottolineato la scelta di integrare il finanziamento nazionale con risorse del programma regionale. «Abbiamo scelto, per questo motivo, di investire soprattutto in azioni immateriali e servizi a vantaggio di queste comunità», ha dichiarato.

La quota più consistente riguarda i servizi essenziali di cittadinanza, ai quali sono destinati circa 6,93 milioni di euro. Nel dettaglio, nove interventi per salute e inclusione sociale valgono circa 4,01 milioni, due progetti per la mobilità 1,041 milioni e due per i servizi digitali 1,576 milioni. All’istruzione sono destinati 300mila euro.

Gli undici progetti di sviluppo locale sostenibile dispongono invece di 4,874 milioni di euro. Il quadro comprende inoltre un intervento di assistenza tecnica da circa 198mila euro.

Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari ha indicato tra le azioni previste l’accesso al Wi-Fi nei sedici Comuni e il miglioramento dei collegamenti tra aree interne e infrastrutture di trasporto. Il programma contempla anche servizi sociosanitari in collaborazione con l’Asp di Reggio Calabria e attività rivolte alla scuola e alla formazione.

Il direttore generale del dipartimento regionale Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale, Giuseppe Iiritano, ha richiamato il coordinamento tra i settori coinvolti. «L’obiettivo è realizzare progetti concreti per incentivare chi sceglie di restare, preservando così il tessuto sociale di queste aree colpite dallo spopolamento», ha spiegato.

L’area interessata conta oltre 55mila abitanti e comprende Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Giffone, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d’Aspromonte, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Scido, Sinopoli, Taurianova, Terranova Sappo Minulio e Varapodio.

Alla presentazione hanno partecipato anche la dirigente del settore Aree interne Anna Prenestini, la responsabile del procedimento Rosa Alessi e rappresentanti dei Comuni. Il GAL BaTiR curerà l’assistenza tecnica e il coordinamento tecnico-organizzativo, svolgendo il ruolo di agenzia di sviluppo locale.