A Francavilla Marittima si chiude una fase segnata dal mancato voto sugli equilibri di bilancio. Dopo la seduta del Consiglio comunale in cui l’atto non era stato approvato nei tempi previsti dalla legge, la Prefettura ha nominato un Commissario ad acta incaricato di adottare la misura obbligatoria.

Il funzionario ha analizzato la documentazione necessaria, verificando gli elementi utili alla definizione del quadro contabile e procedendo all’adozione dell’equilibrio. La nomina ha riguardato esclusivamente l’atto non deliberato, senza ricadere sulla continuità istituzionale del Comune.

L’Amministrazione ha diffuso una nota nella quale chiarisce la propria posizione, affermando: «L’Amministrazione comunale non è decaduta e resta pienamente in carica. Continueremo a lavorare fino alle prossime elezioni garantendo impegno e responsabilità». La precisazione è arrivata per sgombrare il campo da interpretazioni sorte dopo il mancato voto in Consiglio.

La gestione ordinaria resta quindi nelle mani degli organi eletti, mentre l’intervento prefettizio ha avuto il solo scopo di assicurare l’adozione dell’atto contabile previsto dalla normativa. La conclusione della procedura permette ora all’ente di andare avanti senza ulteriori sospensioni nelle attività amministrative.